لبنان يواجه البرازيل في 18 و19 ايلول ضمن المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيس

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ستكون فرصة لبنان سانحة مجدداً للذهاب بعيداً في مسابقة كأس ديفيس بالتنس عندما يواجه البرازيل ضمن المجموعة العالمية الأولى في 18 و19 ايلول الجاري على الملعب الأول التابع للنادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك برعاية وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فارتينيه اوهانيان .فمجرد وصول وطن الأرز الى هذا الدور يعني تدوين اسمه ضمن الدول البارزة في التنس على "الخريطة العالمية" للعبة .ويضع فوز لبنان على البرازيل "قاب قوسين أو أدنى" من التأهل الى مصاف دول "النخبة" في العالم و خوض اللقاءات مع عمالقة اللعبة وهو أمر بالغ الأهمية.

وكان لبنان تأهل لخوض مواجهته مع البرازيل ضمن المجموعة العالمية الأولى بعد فوزه على تايلاندا(3-1) في سلسلة المباريات التي جرت بين الدولتين في بداية آذار من العام الفائت.

وفي التفاصيل، تحتل البرازيل المركز 26 على لائحة تصنيف الدول التي يصدرها الاتحاد الدولي للتنس دورياً وفي "جعبتها" 212 نقطة بينما يحتل لبنان المركز 36 عالمياً والمركز الأول عربياً بجدارة وفي رصيده 179.69 نقطة وتليه تونس والمغرب عربياً .

وفي لمحة تاريخية ، شارك لبنان في مسابقة كأس ديفيس لأول مرة في العام 1957 وتأهل في اواخر تسعينيات وبداية الألفية الثالثة الى المجموعة الآسيوية-الأوقيانية الأولى مع اللاعبين علي حمادة وهشام زعيتيني وكريم علايلي وباتريك شكري وفادي يوسف وغيرهم وتأهل الى المجموعة العالمية الاولى في بداية العام الفائت وبجدارة وهو الدور الذي لم يصله من قبل.اما البرازيل فوصلت الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ديفيس مرتين عامي 1992 و2000 وسبق لها ان شاركت لأول مرة في المسابقة في العام 1932.

واوضح مدرب لبنان اللاعب الدولي السابق فادي يوسف(سبق أن شارك في كأس ديفيس بين 2002 و2006) انه جرى استدعاء ستة لاعبين للبدء بالتمارين ابتداء من الاثنين المقبل على ملاعب النادي اللبناني للسيارات والسياحة .

واللاعبون هم بنجامين حسن وحسن ابراهيم وروي تابت وميشال سعادة وكارلوس شمص وتميم حلاّق. فبنجامين حسن وحسن ابراهيم يعيشان و يتدربان في المانيا وتابت يواصل تحصيله العلمي ويتدرب في الولايات المتحدة بينما يتدرب سعادة وشمص وحلاّق في لبنان.

اما الفريق البرازيلي فيضم المدرب خايمي اوليفييرا واللاعبين فيليبي ألفيس وأورلاندو لوز وماتيوس الميدا ورافاييل ماتوس ومرسيللو ديمولينار.

وسينتدب الاتحاد الدولي للتنس المراقب الاسباني غونزالو سينودا للمجيء الى لبنان للاشراف على اللقاء.

وفي هذا الاطار، يواصل الاتحاد اللبناني للتنس برئاسة أوليفر فيصل تحضيراته المكثفة للاستحقاق الدولي الهام وتم تشكيل لجان البطولة التي تعمل من اجل انجاحه خاصة اتباع الاجراءات اللازمة والصارمة التي طلبها الاتحاد الدولي للتنس المتعلقة بالحماية من وباء "كورونا" .وسيعقد فيصل مؤتمراً صحافياً عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الأربعاء المقبل الواقع فيه 15 ايلول الجاري في مقر النادي اللبناني للسيارات والسياحة يتناول اللقاء مع البرازيل على ان تجري عملية سحب القرعة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الجمعة 17 الجاري في مقر النادي المضيف .وسيقام الحفل الرسمي للافتتاح عند الساعة الثانية عشرة من ظهر السبت 18 ايلول الجاري لتنطلق بعده اولى المباريات مع العلم ان الفريق الذي يتقدّم على خصمه بثلاثة انتصارات من اصل خمس مباريات (4 للفردي ومباراة واحدة زوجي) يضمن الفوز في اللقاء.