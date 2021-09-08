living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترقب وكواليس جديدة.. هؤلاء المرشحين لقيادة "الفراعنة"

8
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حالة من الترقب يعيشها الجمهور المصري قبل الإعلان الرسمي عن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، بعد إقالة حسام البدري على إثر الأداء الباهت لمنتخب "الفراعنة" خلال الفترة الأخيرة.
 
تواصل موقع "سكاي نيوز عربية" مع أحد أعضاء الجهاز الفني الذي تم إقالته للكشف عن كواليس هذا القرار.
 
كواليس القرار
 
يوضح المصدر –رفض ذكر اسمه- أن اتحاد الكرة المصري تواصل مع حسام البدري عقب مباراة الغابون مباشرة، وطالبه بتقديم الاستقالة استجابة لموجة الهجوم الشرسة التي شنها الجمهور المصري على الجهاز الفني بعد مباراتي أنغولا والغابون.
 
يُشار إلى أن منتخب الفراعنة تمكن من تحقيق الفوز على أنغولا في مصر بهدف نظيف، بينما تعادل إيجابيًا مع الغابون خارج قواعده بهدفٍ لمثله ضمن تصفيات كأس العالم 2022، لكن انتقادات الجمهور لم تكن تتعلق بالنتائج فقط بل بالأداء الباهت للفريق وعدم وجود منظومة لعب واضحة.
 
ويضيف المصدر لـ"سكاي نيوز عربية": "رفض البدري تقديم الاستقالة؛ لأنه كان يعتبرها اعتراف مباشر بالفشل، كما أنه كان يرى أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتطوير منظومة اللعب، خاصةً أن النتائج التي حققها لم تكن سيئة، إذ قاد المنتخب للتأهل إلى (أمم إفريقيا)، وحتى الآن نملك حظوظًا قوية للتأهل إلى المونديال".
 
أجنبي أم محلي؟.. من الأفضل لمنتخب مصر بعد إقالة البدري؟
 كما نفى المصدر ما تداولته الصحف المحلية حول أن علاقة البدري السيئة مع اللاعبين كانت وراء رحيله عن المنتخب قائلًا: "منذ الإعلان عن قرار الإقالة، وأغلب لاعبي المنتخب المصري تواصلوا مع أعضاء الجهاز الفني بالكامل وتوجهوا إليهم بالشكر، وعلى رأسهم قائد الفريق محمد صلاح".
 
كما أكد المصدر أن حسام البدري لم يرفض قرار الإقالة، وأن جهازه الفني رحل بشكل رسمي عن المنتخب.
 
مع رحيل حسام البدري عن المنتخب، هناك عدد من الأسماء المرشحة لقيادة "الفراعنة" وفقًا لما تداولته المواقع المصرية خلال الساعات الأخيرة، وأبرز المرشحين هم: حسام حسن وإيهاب جلال ونيلو فينغادا.
 
البداية مع حسام حسن، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، الذي نشر عبر حسابه الرسمي صورة تجمعه بأخيه إبراهيم بقميص المنتخب المصري، ما اعتبره الجمهور إشارة من "التوأم" للاتحاد المصري لكرة القدم توضح استعدادهما لتولي المسؤولية الفنية للمنتخب خلال الوقت الحالي.
 
بينما أخبر إيهاب جلال الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي برغبته عن الرحيل عن "الدراويش"، وينتظر جلال عرضًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل حسم موقفه من تولى الإدارة الفنية لنادي بيراميدز، إذ ارتبط اسمه بالفريق الأزرق خلال الأيام الأخيرة.
 
والمرشح الثالث هو البرتغالي نيلو فينغادا الذي عمل كمستشار فني للاتحاد المصري لكرة القدم منذ أبريل الماضي، ولم تظهر بصماته حتى الآن على المنظومة الكروية في مصر، لكنه يظل خيارًا متاحًا للاتحاد من أجل تدريب الفراعنة خلال الفترة الحالية.
 
كما أشارت الصحف المصرية إلى أن فينغادا سيكون "مدير فني مؤقت" في حالة توليه الرئاسة الفنية لجهاز الفراعنة الآن، وستنتهي مهمته بمجرد الاتفاق مع مدير فني أجنبي آخر، إذ يحاول الاتحاد الحصول على وقت كاف للتعاقد مع مدرب أجنبي من الفئة الأولى يساهم في بناء مشروع حقيقي للمنتخب.
 
ومع الإعلان عن اقتراب فينغادا لخلافة حسام البدري، بدأ جمهور "التواصل الاجتماعي" في مهاجمة الاتحاد، مشيرين إلى أن السنوات الأخيرة في مسيرة فينغادا المدير الفني السابق للزمالك المصري لم تشهد أي نجاحات تذكر، وأن تواجده على رأس الجهاز الفني للمنتخب خلال الفترة الحالية سيزيد الأمور سوءًا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout