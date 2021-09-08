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نجم ليفربول السابق: صلاح أفضل بديل لمبابي في سان جرمان

8
SEPTEMBER
2021
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أكد لاعب خط وسط ليفربول السابق داني مورفي، أن الدولي المصري محمد صلاح، هو اللاعب الوحيد الذي يمكنه أن يحل مكان كيليان مبابي في باريس سان جرمان.
 
وقال داني مورفي في مقابلة مع موقع "توك سبورت"، إن "محمد صلاح ليس من النوع الذي سيبدأ بالمطالبة بضعف ما يكسبه أي شخص آخر في باريس سان جرمان. سأكون مندهشا للغاية إذا كان هذا هو الحال".
 
وأضاف: "إذا رحل كيليان مبابي الصيف المقبل، فسيرغب باريس سان جرمان باستبدال اللاعب بنجم يمكنه تسجيل الأهداف. ليس هناك الكثير أفضل من صلاح لهذه المهمة".
 
وتابع قائلا: "آمل ألا يكون صلاح راغبا في الانتقال من ليفربول إلى سان جرمان. لو كنت مكانه لما اتخذت مثل هذا القرار".
 
وتطرق مورفي للتقارير التي تحدثت عن رغبة صلاح في اللعب بالدوري الإسباني قائلا: "إن كان هدف اللاعب في التواجد بالليغا، حلما بالنسبة له، فعندها سأقول أني أدعم قراره".
 
واسترسل قائلا: "لا يبدو صلاح حزينا مع ليفربول، فهو لا يزال يلعب بكامل قوته، مفعما بالرغبة لتحقيق المزيد من الإنجازات".
 
جدير بالذكر أن عقد صلاح ينتهي مع ليفربول يوم 30 يونيو 2023، علما أنه يتقاضى 200 ألف إسترليني أسبوعيا في عقده الحالي.
 
وانتقل صلاح إلى ليفربول عام 2017، من روما الإيطالي، وفاز مع "الريدز" بأربعة ألقاب، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
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