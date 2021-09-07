لبنان يخسر أمام مضيفته كوريا الجنوبية في تصفيات مونديال قطر

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عانى لبنان خسارته الأولى في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، بسقوطه أمام مضيفته كوريا الجنوبية 0 - 1 (الشوط الاول 0 - 0)، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب كأس العالم في سوان (أحد ضواحي العاصمة سيول)، في المرحلة الثانية من المجموعة الاولى.

وسجل لأصحاب الأرض تشانغ هون كون في الدقيقة 60، مترجما ضغطا كبيرا لمنتخب بلاده، علما ان الحارس اللبناني مصطفى مطر تألق في صد كرتين حاسمتين في الشوط الاول.

وكان لبنان تعادل مع مضيفه الامارات في دبي في 2 أيلول سلبا 0 - 0، منتزعا نقطته الاولى في التصفيات.

ويخوض منتخبنا مباراتين خارج أرضه في تشرن الاول المقبل في المرحلتين الثالثة والرابعة، الاولى أمام العراق في قطر في 7 منه، والثانية أمام سوريا في الاردن منه.