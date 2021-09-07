اتحاد المبارزة استكمل بطولاته: "حصة الأسد" للمون لاسال فعينطورة فالتعاضد فالجيش

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الألقاب لعلي أحمد والحاج وبو خليل وسلامة

استكمل الاتحاد اللبناني للمبارزة روزنامة بطولاته لموسم ٢٠٢١ بإقامة خمس بطولات في قصر الرياضة في نادي المون لا سال- عين سعادة بمشاركة أندية المون لاسال، البرج عينطورة ، التعاضد، القلب الاقدس وفريق الجيش اللبناني بحضور نائب رئيس الاتحاد والرئيس الفخري جورج زيدان والأمين العام الدكتور عماد نحاس و عضوي الاتحاد اميل كرم (رئيس لجنة البطولات) وربيع رعيدي (رئيس لجنة التسويق) وبغياب رئيس الاتحاد جهاد سلامة لمشاركته في مؤتمر دولي للمبارزة في اوزبكستان.

اما النتائج الفنية فقد جاءت على الشكل التالي:

في فئة سلاح الشيش للاشبال ذكور ( ١٧ سنة وما دون)، فاز لاعب نادي التعاضد مصطفى الحاج على لاعب نادي المون لا سال كريستيان ابو خليل ١٥-٤ في النهائي واحرز اللقب.وفي ما يلي الترتيب:

١- مصطفى الحاج (التعاضد)

٢- كريستيان بو خليل (المون لاسال)

٣- كارل بو خليل (المون لاسال)

٣- جايمس راضي (المون لاسال)

وفي فئة سيف المبارزة للاشبال ذكور ( ١٧ سنة وما دون) فاز لاعب نادي المون لا سال كارل بو خليل على لاعب نادي البرج عينطورة ماتيو عجاقة ١٥-١٤ في مباراة نهائية شيقة.وفي ما يلي الترتيب:

١- كارل بو خليل (المون لاسال)

٢- ماتيو عجاقة ( البرج عينطورة)

٣- جايمس راضي (المون لاسال)

٣- الياس الجلبوط (المون لاسال)

اما في فئة سيف الحسام للسيدات (الفئة العامة)، فازت لاعبة نادي المون لاسال ناي سلامة على زميلتها في النادي تيا ابو عراج ١٥-١٤ في المباراة النهائية.وفي ما يلي الترتيب:

١- ناي سلامة (المون لاسال)

٢- تيا ابو عراج (المون لاسال)

٣- ماري جو ابو جودة (المون لاسال)

٣- كارن المصري (المون لاسال)

وفي فئة سلاح الشيش فرق للسيدات، فاز فريق المون لا سال "أ" علي فريق البرج عينطورة "أ" ٤٥-٢٣.وفي ما يلي الترتيب:

١- المون لاسال "أ" (ناي سلامة، ماري جو ابو جودة، تيا ابوعراج)

٢- البرج عينطورة "أ" (تاتيانا فرنيني، كلوي ديب، ميا منيمنة)

٣- المون لاسال "ب" (كارن المصري، سيلين المصري، جوانا فرجيان، اندريا ابو عراج)

٣- البرج عينطورة "ب" (لين داوود، فاليري الخوري، كلوي الخازن)

وفي سيف الحسام للقدامى ذكور (٤٠ سنة وما فوق) فاز لاعب نادي البرج عينطورة محمود علي احمد على لاعب نادي المون لا سال خليل بو خليل ٦-٢ وحاز على لقب بطولة لبنان.وفي ما يلي الترتيب:

١- محمود علي احمد (البرج عينطورة)

٢- خليل بو خليل (المون لاسال)

٣- زياد الجلبوط (الجيش اللبناني)

٣- توفيق شاهين (المون لاسال)

وحصد نادي للمون لاسال" حصة الاسد" ٣ القاب والبرج عينطورة على لقب واحد والتعاضد على لقب واحد .وحصل نادي المون لا سال على ١٤ ميدالية ( ٣ ذهب، ٣ فضة، ٨ برونز)، و البرج عينطورة على ٤ ميداليات (١ ذهب و ٢ فضة و ١ برونز) و التعاضد على ميدالية واحدة (١ ذهب ) و الجيش اللبناني على ميدالية واحدة (١ برونز)

اشرف على المباريات رئيس اللجنة الفنية زياد ابو عراج و طاقم حكام برئاسة رئيس لجنة الحكام العميد المتقاعد الدكتور ميشال يوسف والحكم الدولي زياد الجلبوط والحكام الاتحاديون انطوان العنيسي واميل كرم. و شارك متطوعو جمعية "أوديسي" في المساعدة في التنظيم.

وفي النهاية وزع زيدان واعضاء الاتحاد و العضو الفخري المدرب سهيل سعد الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات.