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التقت فيصل وبشّور في مكتبها. الوزيرة أوهانيان ترعى لقاء لبنان والبرازيل

7
SEPTEMBER
2021
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ضمن مسابقة كأس ديفيس بالتنس سترعى وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال  فارتينيه أوهانيان اللقاء الهام بين لبنان والبرازيل ضمن نهائي المجموعة العالمية الأولى لمسابقة كأس ديفيس (بالتنس) الذي سيقام  على مدى يومين وتحديداً السبت والأحد الواقعين في 18 و19 ايلول الجاري على الملعب الأول التابع للنادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك .
 
وجاءت موافقة الوزيرة اوهانيان على رعاية اللقاء   خلال الزيارة التي قام بها رئيس الاتحاد اللبناني للتنس اوليفر فيصل وعضو الاتحاد لين بشّور الى مقر وزارة الشباب والرياضة واجتماعهما  مع اوهانيان في مكتبها .ووضع فيصل الوزيرة في اجواء المواجهة الهامة بين لبنان والبرازيل التي سيستضيفها وطن الأرز حيث ان الفائز باللقاء سيتأهل الى مصاف دول "النخبة" وعمالقة لعبة التنس في العالم.
 
كما اطلعها على التحضيرات من كافة النواحي  التي يقوم بها الاتحاد استعداداً للقاء وابلغها ان اللجنة الادارية للاتحاد قرّرت طلب رعايتها    للحدث الرياضي الكبير  وأبدت  اوهانيان موافقتها متمنية التوفيق والنجاح  للفريق اللبناني في المسابقة مؤكدة مؤازرتها للاعبين اللبنانيين خلال المباريات وستحضر الحفل الافتتاحي .
 
وفي ختام الزيارة، ثمّن فيصل،باسم عائلة اتحاد التنس، دور  الوزيرة في  رعاية الحركة الرياضية على رغم الظروف.
 
هذا ،وسيعمّم اتحاد التنس لاحقاً نشرات اعلامية دورية متعلقة بالمواجهة بين لبنان والبرازيل تتضمّن كافة التفاصيل.
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