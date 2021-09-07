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بيليه يكشف طبيعة العملية الجراحية التي خضع لها

7
SEPTEMBER
2021
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أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أنه خضع لجراحة يوم السبت الماضي، لإزالة ورم في القولون، بعد دخوله للمستشفى قبل ستة أيام.
 
وقال بيليه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "أصدقائي، أشكركم جزيل الشكر على الرسائل اللطيفة. أشكر الله على شعوري بحالة جيدة جدا وللسماح للدكتور فابيو والدكتور ميغيل بالاعتناء بصحتي. السبت الماضي خضعت لعملية جراحية لإزالة الآفة المشبوهة في أيمن القولون. تم التعرف على الورم خلال الاختبارات التي خضعت لها الأسبوع الماضي".
 
ونفى بيليه الأنباء التي ترددت حول تعرضه لفقدان الوعي، لدى نقله إلى مستشفى ألبرت أينشتاين منذ 31 أغسطس الماضي، بمدينة ساو باولو.
 
وقال بيليه (80 عاما) عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مساء يوم الثلاثاء المضي: "يا رفاق، لم أفقد وعيي وأنا بصحة جيدة جدا".
 
وأضاف: "ذهبت إلى المستشفى لإجراء فحوصات روتينية، والتي لم أتمكن من إجرائها من قبل بسبب الوباء".
 
وأتم بيليه مازحا: "دعهم يعرفون أنني لن ألعب الأحد المقبل"، في إشارة إلى لقاء "كلاسيكو العالم" بين منتخب البرازيل وضيفه الأرجنتيني، وذلك ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، والذي تم تعليقه أمس الأحد، بعد 7 دقائق من اللعب.
 
يذكر أن إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو، المعروف باسم بيليه، هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وأحرز خلال مسيرته الكروية 1281 هدفا في 1363 مباراة، منها 77 هدفا في 92 مباراة بقميص منتخب "السيلساو" البرازيلي، واختارته اللجنة الأولمبية الدولية في عام 1999 بصفته أحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام نال لقب أفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
روسيا اليوم
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