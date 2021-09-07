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دجوكوفيتش يتجاوز بداية باهتة في أمريكا المفتوحة

7
SEPTEMBER
2021
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فاز نوفاك دجوكوفيتش البعيد عن مستواه 1-6 و6-3 و6-2 و6-2 على الأمريكي جنسون بروكسبي المشارك ببطاقة دعوة، الاثنين، ليتأهل إلى دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة.
 
وبات النجم الصربي على بعد ثلاثة انتصارات من تخليد اسمه في عالم التنس.
 
ومع سعيه لتحقيق لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى، الأمر الذي سيمنحه الألقاب الأربعة في عام ميلادي واحد، واجه دجوكوفيتش صعوبات أمام بروكسبي المصنف 99 عالميا، والذي بدا في لحظة ما قادرا على الإطاحة باللاعب الصربي.
 
وللمباراة الثانية على التوالي بدأ دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، بصورة باهتة وخسر المجموعة الافتتاحية، وهو شيء لن يرغب في تكراره في دور الثمانية أمام الإيطالي ماتيو بريتيني، في إعادة لمواجهتهما في نهائي ويمبلدون الذي فاز به اللاعب الصربي في أربع مجموعات.
 
وسيمثل اللاعب الإيطالي، المصنف سادسا، قفزة كبيرة في نوعية اللاعبين الذين يواجهون دجوكوفيتش، الذي لم يلعب حتى الآن ضد أي لاعب ضمن أول 50 مركزا بالتصنيف العالمي.
Reuters
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