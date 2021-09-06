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اختتام دورة نادي عندقت بكرة القدم اللقب لعيدمون ...ومشتى حسن الوصيف تاني حنا: ملاعبنا مفتوحة أمام الجميع

6
SEPTEMBER
2021
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أحرز فريق  عيدمون لقب دورة  نادي عندقت الرياضي بكرة القدم التي نظمها على ملاعبه الحديثة في بلدة عندقت(محافظة عكار) بنجاح كبير وبمشاركة    15 فريق من قرى وبلدات عكار.وفي التفاصيل، فأمام جمهور كبير من بلدة عندقت والجوار ومن مشجعي الفريقين وبحضور مدير المنتخبات الوطنية للفوتسال وعضو لجنة الفوتسال في اتحاد كرة القدم المدرب الوطني دوري زخّور واعضاء اللجنة الادارية للنادي المنظّم،  اقيمت المباراة النهائية ،تحت الأضواء الكاشفة، بين فريقي عيدمون ومشتى حسن وأسفرت عن فوز عيدمون بنتيجة(3-2) في لقاء مثير وحماسي لم يحسمه الفريق الفائز الا في الوقت القاتل من المباراة.
 
وبعد اللقاء الختامي،  جرت عملية تتويج الفرق الفائزة من قبل زخور ونائب رئيس النادي المنظّم دانيال صبّاغ وامين سر النادي هشام مسعود وتم تسليم كأس المركز الاول الى الفريق الفائز والميداليات الذهبية والفضية الى لاعبي الفريقين والجوائز المالية المرصودة الى  الفائز  الأول ووصيفه.
 
ونقل صباغ تحيات رئيس نادي عندقت بطل سباقات "تحدي فيراري" السائق تاني حنا الموجود في الخارج والذي كتب على صفحته على فايسبوك بعد المباراة  " الف مبروك لكل الفرق المشاركة وبالأخص طبعاً لفريق عيدمون، ومبروك لكل عكار ، اقل ما دلّت عليه هذه البطولة ان  أبناء  عكار هم  فعلاً بلدة واحدة موزعين على محافظة. بإسمي وبإسم نادي وأبناء عندقت أشكر كل الفرق التي  شاركت واهلاً وسهلاً بكم بعندقت وعلى ملاعب النادي في أي وقت. عندقت ملتقى الجميع".
 
واوضح حنا في اتصال معه ان "الدورة كانت ناجحة بامتياز بشهادة كل من تابعها ومن شارك فيها". ووجّه الشكر الى رجال الصحافة والاعلام الذي واكبوا الدورة عبر نشر الاخبار المتعلقة بها دورياً واخبار النادي  .وتابع قائلا" كان الهدف من دورة كرة السلة التي نظمها النادي تحت اسم "دورة اللاعب انطوني بربر" ومن دورة كرة القدم جمع الشمل بين ابناء محافظة عكار بعيداً عن الأجواء الضاغطة التي يعيشها وطننا الحبيب لبنان  .ونحن كنادي رياضي لدينا كل الحرص على التضامن والوحدة والالفة بين ابناء عكار والابتعاد عن الشحن الطائفي والسياسي والمحافظة على تعاضدنا وتكاتفنا .ونأمل ان تكون الأحداث  التي شهدتها عكار في الآونة الاخيرة ولّت الى غير رجعة وان تظل الرياضة تجمع الجميع وان نحافظ على وحدتنا  .وأبواب نادي عندقت مفتوحة أمام الجميع من دون استثناء وهدفنا ابعاد  شباب المنطقة عن الآفات الاجتماعية لتكون الرياضة متنفساً لهم  في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان. واشّدد على ان عندقت هي ملتقى الجميع ".وختم قائلاً"سينظّم نادي عندقت دورة في الرماية قريباً سيتم الاعلان عن موعدها لاحقاً".  
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