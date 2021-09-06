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الألعاب النارية تختم بارالمبياد طوكيو.. و57 ميدالية للعرب

6
SEPTEMBER
2021
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أسدل الستار الأحد على دورة الألعاب البارالمبية 2020، التي أقيمت في طوكيو بدءا من 25 أغسطس الماضي، وسط ظرف عالمي استثنائي بسبب وباء كورونا.
 
وانطلقت مراسم حفل الختام مساء، لتنتهي بذلك أولمبياد طوكيو 2020 التي واجهتها الكثير من التحديات، انتظارا لنسخة باريس 2024.
 
 
وشهد الحفل عرضا كبيرا للألعاب النارية، ومراسم مليئة بالدموع واللحظات المبهجة، كل ذلك تحت إجراءات صحية مشددة لحماية الرياضيين من فيروس كورونا في ظل ارتفاع الإصابات في اليابان إلى أرقام قياسية.
 
تجدر الإشارة إلى أن الملعب الأولمبي في اليابان يتسع لــ68 ألف متفرج، إلا أن الحكومة اليابانية سمحت بحضور نحو ألف شخص فقط إلى جانب الرياضيين، بعد أن فرضت حالة طوارئ صحية حظرت بمقتضاها الجماهير المحلية.
 
العديد من الشخصيات البارزة حضرت مراسم ختام الدورة البارالمبية، أبرزها ولي عهد اليابان الأمير فوميهيتووهو الأخ الأصغر للإمبراطور ناروهيتو، كما حضر المراسم رئيس الوزراء الياباني يوشيهيديه سوغا، ورئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز، و حاكمة طوكيو يوريكو كويكيه، فضلا عن رئيسة اللجنة اليابانية المنظمة للألعاب سيكو هاشيموتو.
 
وحضرت عمدة باريس آن هيدالغو لاستلام الراية البارالمبية والشعلة الأولمبية والبارالمبية، التي انتقلت رسميا إلى العاصمة الفرنسية المعنية باستضافة أولمبياد وبارالمبياد 2024 الصيفية المقبلة.
 
ورغم كل التحديات فقد أصرت البعثات العربية على التفوق، ووصل رصيد العرب من الميداليات في تلك الدورة إلى 57 ما بين الذهب والفضة والبرونز.
 
وكان متوسط عدد الميداليات التي حصدها العرب في منافسات كل يوم من أيام الدورة البارالمبية الحالية، 7 ميداليات على الأقل، وكان السبت الذي سبق الختام بساعات يوم الحظ العربي، حيث حصدت البعثات 14 ميدالية دفعة واحدة.
 
وحصلت بعثة المغرب وحدها في منافسات السبت، على 5 ميداليات، منها 3 ذهبيات عن طريق أمين شنتوف في منافسات ماراثون T12 رجال، وأيوب صدني في منافسات سباق 400 متر فئة T47 رجال، وزكريا درهم في دفع الجلة فئة F33 رجال، وفضية عن طريق عز الدين نويري في دفع الكرة الحديدية فئة F34 رجال، وبرونزية عن طريق فريق كرة القدم الخماسية للرجال، ليقفز حصاد المغرب إلى 11 ميداليات بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات.
 
فيما حصدت الجزائر ميداليتين فضيتين عن طريق عبد الكريم كراي في سباق 1500 متر فئة T38 رجال، وكامل كرجينة في دفع الجلة فئة F33 رجال، ليصل رصيد الجزائريين إلى 12 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات.
 
وأحرزت بعثة العراق برونزية جديدة عن طريق ولدان النخيلاوي في منافسات رمي الرمح فئة F41 رجال، ليرتفع الرصيد العراق إلى 3 ميداليات بواقع فضية وبرونزيتين.
 
فيما تمكنت الكويت من الفوز ببرونزية عن طريق فيصل سرور في دفع الجلة فئة F63 رجال، لتصبح بعثتها حائزة على فضية وبرونزية.
 
وتمكنت بعثة قطر السبت أيضا من إحراز أولى ميدالياتها البارالمبية، وهي برونزية عن طريق عبد الرحمن عبد القادر فيقي، في منافسات دفع الجلة فئة F34 رجال.
 
وفي وقت سابق من السبت أحرزت تونس ذهبية عن طريق وليد كتيلة في سباق 800 متر كراسي لفئة T34، وفضية عن طريق نورحين بلحاج سالم من إحراز فضية في منافسات دفع الجلة فئة F40 سيدات، ليرتفع رصيد تونس إلى 11 ميدالية، هي 4 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتان.
 
فيما تمكن الأردني أحمد هندي من إحراز ذهبية في دفع الكرة الحديدية محققا رقما قياسيا، ليرفع ميداليات الأردن في الدورة إلى 5 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وبرونزية واحدة.
 
وفي نفس السباق الذي حصد فيه التونسي كتيلة الذهبية، تمكن العداء الإماراتي محمد الحمادي من إحراز الميدالية الفضية ليرفع رصيد الإمارات إلى 3 ميداليات.
 
وكانت بعثة الإمارات قد حصدت ذهبية في منافسات الجمعة عن طريق عبد الله العرياني في الرماية، بعد البرونزية التي حصدها مواطنه محمد القايد في منافسات سباق 100 متر ضمن مضمار للكراسي المتحركة.
 
أما مصر فقد استقر رصيدها عند 7 ميداليات، هي 5 فضية وبرونزيتان، وكذلك استقرت السعودية وسلطنة عمان عند ميدالية برونزية لكل منهما.
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