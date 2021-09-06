بعد حسم الالتباس.. إيطاليا تصل للرقم السحري بسلسلة اللاهزيمة

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كسرت إيطاليا الرقم القياسي لأطول سلسلة مباريات دولية من دون هزيمة، بعد تعادلها بلا أهداف مع سويسرا في تصفيات كأس العالم، الأحد.

ولم تخسر إيطاليا في 36 مباراة متتالية، لتكسر الرقم القياسي البالغ 35 مباراة بلا هزيمة الذي كانت تتقاسمه سابقا مع إسبانيا والبرازيل.

وتحقق رقم البرازيل القياسي بعدم الهزيمة في 35 مباراة بين 1993 و1996، بينما عادلت إسبانيا هذا الرقم في 2009.

وكان هناك بعض الالتباس حول ما إذا كانت إيطاليا عادلت أو حطمت الرقم القياسي في عدد المباريات الخالية من الهزائم، الأحد، حيث زعمت البرازيل أن مسيرتها امتدت إلى 36 مباراة، بما في ذلك تعادلها 2-2 مع الفريق الثاني لرومانيا في سبتمبر 1995.

وكان بوسع إيطاليا الخروج بنتيجة أكثر إيجابية إذا سجل جورجينيو ركلة جزاء في الدقيقة 52، بعد مخالفة ضد دومنيكو بيراردي، لكن حارس سويسرا يان زومر تصدى لمحاولة لاعب وسط تشلسي الإنجليزي.

ولاحت أمام إيطاليا المزيد من الفرص لخطف الفوز، لكنها قنعت بالتعادل في النهاية لتبقى في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، متفوقة بأربع نقاط على سويسرا صاحبة المركز الثاني التي لعبت 3 مباريات.

ونظرا لعدم اعتراف الاتحاد الدولي (فيفا) بهذه المباراة لكونها ضد فريق احتياطي، فإنها لم تحتسب ضمن مسيرة البرازيل.

ويلتقي منتخب إيطاليا مع ليتوانيا يوم الأربعاء، بينما تحل سويسرا ضيفة على أيرلندا الشمالية.