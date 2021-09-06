living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد حسم الالتباس.. إيطاليا تصل للرقم السحري بسلسلة اللاهزيمة

6
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كسرت إيطاليا الرقم القياسي لأطول سلسلة مباريات دولية من دون هزيمة، بعد تعادلها بلا أهداف مع سويسرا في تصفيات كأس العالم، الأحد.
 
ولم تخسر إيطاليا في 36 مباراة متتالية، لتكسر الرقم القياسي البالغ 35 مباراة بلا هزيمة الذي كانت تتقاسمه سابقا مع إسبانيا والبرازيل.
 
وتحقق رقم البرازيل القياسي بعدم الهزيمة في 35 مباراة بين 1993 و1996، بينما عادلت إسبانيا هذا الرقم في 2009.
 
وكان هناك بعض الالتباس حول ما إذا كانت إيطاليا عادلت أو حطمت الرقم القياسي في عدد المباريات الخالية من الهزائم، الأحد، حيث زعمت البرازيل أن مسيرتها امتدت إلى 36 مباراة، بما في ذلك تعادلها 2-2 مع الفريق الثاني لرومانيا في سبتمبر 1995.
 
وكان بوسع إيطاليا الخروج بنتيجة أكثر إيجابية إذا سجل جورجينيو ركلة جزاء في الدقيقة 52، بعد مخالفة ضد دومنيكو بيراردي، لكن حارس سويسرا يان زومر تصدى لمحاولة لاعب وسط تشلسي الإنجليزي.
 
ولاحت أمام إيطاليا المزيد من الفرص لخطف الفوز، لكنها قنعت بالتعادل في النهاية لتبقى في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، متفوقة بأربع نقاط على سويسرا صاحبة المركز الثاني التي لعبت 3 مباريات.
 
ونظرا لعدم اعتراف الاتحاد الدولي (فيفا) بهذه المباراة لكونها ضد فريق احتياطي، فإنها لم تحتسب ضمن مسيرة البرازيل.
 
ويلتقي منتخب إيطاليا مع ليتوانيا يوم الأربعاء، بينما تحل سويسرا ضيفة على أيرلندا الشمالية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout