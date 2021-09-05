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اختتام رالي لبنان الدولي ال43

روجيه فغالي استعاد اللقب وثأر من القطري العطية الوصيف وحقق "نجمته" ال15

"الشبل" فغالي ثالثاً وأول "ن" والدفع الأمامي المحلي لأبو حمدان والاقليمي لقاعي

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استعاد السائق اللبناني روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطرعلى "سكودا فابيا رالي 2" لقب رالي لبنان الدولي ال43 بعدما تصدّر الترتيب العام النهائي في ختام المنافسات التي جرت على مدى ثلاثة ايام .وأصاب فغالي عدة "عصافير" بحجر واحد باحرازه لقب رالي لبنان في نسخة العام 2021.فلقد استعاد لقب الرالي وثأر من حامل اللقب في نسخة العام 2019 (نسخة العام 2020 لم تقم بسبب الاقفال العام للحد من انتشار وباء كورونا) القطري ناصر صالح العطية .كما عزّز رقمه القياسي لألقاب رالي لبنان(15 لقباً ) وهو رقم من الصعب جداً ان يحطمه اي سائق محلي او عربي او دولي في المستقبل .واحتل القطري ناصر صالح العطية(حامل لقب رالي لبنان مرة واحدة) وملاحه الفرنسي ماتيو بوميل على "فولسفاكن بولو جي تي أي أر5 " المركز الثاني بفارق 26 ثانية عن الاول وأليكس فغالي وملاحه جورج دعيبس على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 المركز الثالث بفارق 10 دقائق عن الاول .

اذاً ،احرز روجيه فغالي لقب رالي لبنان2021 بعدما تصدّر الترتيب العام النهائي للرالي،المرحلة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للعام الجاري بعد راليي قطر والأردن، الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.وبعدما تصدّر العطية الترتيب في اليوم الأول بعد تسجيله افضل وقت في المرحلة الأستعراضية الافتتاحية ، تصدّر فغالي الترتيب العام بعد انتهاء اليوم الثاني السبت والذي شهد اربع مراحل خاصة في قضاء البترون ليتسيّد ابن وادي شحرور الصدارة منذ المرحلة الثانية .وفي اليوم الثالث الأحد واصل فغالي تصدّره في المراحل الخمس التي أقيمت في قضاء جبيل فسجل افضل وقت في المرحلة السادسة والمرحلة السابعة بينما احرز العطية المرحلة الثامنة والتاسعة والعاشرة بعدما أبطأ فغالي من سرعته خوفاً من أي طارئ وضمن الاستراتيجية التي اتبعها وهو صاحب خبرة كبيرة في هذا المجال.وعاند الحظ رودريك الراعي وملاحه جورج ناضر اذ خرجا من السباق في المرحلة الأخيرة لعطل ميكانيكي بعدما كانا متصدرين فئة المجموعة "ن" وكانا في المركز الثالث بالترتيب العام .كما عاند الحظ الياس الدهني وملاحه امين عقل(كانا سابع الترتيب العام بعد المرحلة التاسعة ما قبل الأخيرة) اذ وبعدما كانا متصدرين فئة الدفع الأمامي خرجا من المنافسة في المرحلة العاشرة الأخيرة.

ومع انطلاق 23 سيارة في اليوم الأول ، اجتازت 11 سيارة خط الوصول الأحد .

وفي ما يلي الترتيب العام المؤقت بعد انتهاء الرالي:

1- روجيه فغالي(لبنان) وجوزيف مطر(لبنان) على سكودا فابيا رالي 2 :1.51.15 ساعة

2- ناصر صالح العطية(قطر) وماتيو بوميل(فرنسي يحمل رخصة رياضية من امارة أندورا الأوروبية ) على فولسفاكن بولو جي تي أي أر5 :1.51.41س

3-أليكس فغالي(لبنان) وجورج دعيبس(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :2.01.15 س

4--شادي فقيه(لبنان) وسامر صفير(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 : 2.05.13 س

5- طارق يونس(لبنان) وروني بو عبدو(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :2.06.34 س

6- باسل ابو حمدان(لبنان) وفراس الياس(لبنان) على سيتروين دي اس 3 :2.08.44 س

7- دافيد مزهر (لبنان) وشادي نصر(لبنان) على سيتروين دي اس 3 :2.10.13 س

8- مشاري الظفيري(الكويت) وناصر الكواري(قطر) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :2.10.59 س

9-أحمد خالد (لبنان) وموسى جهيريان(الاردن) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو10 (نظام الرالي 2 ) :2.16.40 س

10-هنري قاعي(لبنان) وكارلوس حنا(لبنان) على رينو كليو (نظام الرالي 2) :2.22.02 س

11- كارل رزق(لبنان) وكريم ابو الياس(لبنان) على سوزوكي سويفت 1.6 : 2.41.22 س.

كما نال اليكس فغالي وملاحه جورج دعيبس كأس المجموعة "ن" لرالي لبنان و(الميرك2) وهنري قاعي وملاحه كارلوس حنا كأس الدفع الأمامي(ميرك 3) وتصدّر بطولة الشرق الأوسط في فئته بعد ثلاث جولات(قطر والأردن ولبنان) .ونال العطيه وملاحه كأس الطاقم الأجنبي وروجيه فغالي وملاحه مطر كأس فئة "أر سي2" واليكس فغالي وملاحه دعيبس كأس فئة "ار سي2 ان 4" وكارل رزق وملاحه كريم ابو الياس لقب فئة ال"ار.سي. 5 "وكأس الملاح والسائق الناشئ .



وأقيم حفل التتويج بعد ظهر الأحد بحضور وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان ممثلة راعي الرالي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،مراقب الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" خالد زكريا وعدد من مسؤولي الاتحاد الدولي،ممثل الاتحاد الدولي للسيارات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ورئيس لجنة رياضة السيارات في النادي المنظّم عماد لحود، نائب رئيس النادي المنظّم نبيل كرم والأمين العام كميل اده واعضاء في مجلس الادارة،منسٌّق اللجنة الرياضة الوطنية سليمان خطار، رئيس اللجنة المنظمة فادي عون ،مدير الرالي المحامي زياد جاموس ونائبيه روي مكرزل وعصام حتّي، رئيس مصلحة رياضة السيارات في النادي المنظّم كابي كريكر ،ممثلي الشركات الراعية، مسؤولي الرالي ، رجال الصحافة والاعلام من وسائل اعلام محلية وعربية ودولية وعشاق الرياضة الميكانيكية .