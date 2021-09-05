living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة يستنكر التعرض لرئيس الاتحاد

5
SEPTEMBER
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صدر عن الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة البيان التالي:
أنّ رئيس واعضاء الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة يستنكرون بالاجماع ما كتبه السيد ميشال دو شدرڤيان على صفحته على  الفايسبوك ويوضحون ما يلي:
أنّ الهجوم الذي يشنّه السيد دو شدرڤيان على شخص رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة جورج كوبلي سببه ترشيح رئيس اللجنة الاعلامية السيد روي عقيقي الشاب الطموح الفعّال لمركز عضو في لجنة الاعلام في الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، هذا المركز الذي شغله لغاية تاريخه ولمدة عشرين سنة السيد دو شدرڤيان دون تحقيق ايّة منافع للبنان انّما فقط منافع وعلاقات شخصية يتجرأ  الادلاء بإستعمالها ضد لبنان. فالطمع الزائد عند السيد دو شدرڤيان اعمى بصيرته فكم كان سيكون راقياً لو انّه هنّأ وشجع وساعد السيد روي عقيقي لتبوّء هذا المركز وقد غاب عن ذاكرة السيد ميشال دو شدرڤيان القول الشهير"لو دامت لغيرك ما آلت اليك". كما وقد غفل عنه ايضاً انّ الاتجاه السائد اليوم لدى صانعي القرار في المحافل الرياضية الدولية هو تشجيع الشباب على تبوّء المراكز التي يشغلها اشخاص امثال السيد دو شدرڤيان الذين يستخدمون هذه المراكز للسياحة. ولمن نسي الانجازات التي يتباهى بها السيد دو شدرڤيان فنذكره ببعضها:
 
- انّ الاتحاد الفرنكوفوني لكرة الطاولة قد انشق وسدته المشاكل خلال فترة رئاسة السيد دو شدرڤيان له.
 
- انّ السيد دو شدرڤيان تنازل عن عضوية لبنان الدائمة في مجلس ادارة الاتحاد الآسيوي (كون لبنان عضو مؤسس في هذا الاتحاد) مقابل المركز  الذي بسببه يشنّ السيد دو شدرڤيان هجوماً على شخص رئيس الاتحاد جورج كوبلي كما سبق تبيانه
 
- امّا في العام ٢٠١٣ وخلال تنظيم الألعاب الفرنكوفونية في مدينة نيس(فرنسا) 
 كان السيد دو شدرڤيان مسؤولاّ عن الوفد الثقافي وبالتالي عن الكشك(kiosk) المخصص للترويج للبنان ضمن القرية الثقافية، وقد فتح السيد دو شدرڤيان هذا الكشك يوماً واحداً عند زيارة وزير الثقافة اللبناني انذاك القرية في حين كانت اكشاك باقي البلدان مفتوحة طيلة فترة البطولة وانّ اللائحة تطول….. ونتسأل ما كانت انجازات السيد دو شدرڤيان عندما تولى رئاسة الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة؟؟؟
 
ان الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني لكرة الطاولة بالاجماع هي حريصة على علاقات هذا الاتحاد مع سائر الاتحادات العربية والاسيوية والفرنكوفونية والدولية وكما هي حريصة على دور لبنان الرائد والمستقل في مجال لعبة كرة الطاولة وهي تثني على جهود جميع اعضائها بالتفاني لازدهار هذه اللعبة وهي تفضّل في الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان استعمال الاموال العامة التي بحوزتها للاهداف التي رسمتها من تطوير واعداد اللاعبين بدل من هدرها على بعثات سياحية هدفها علاقات شخصية 
 
واخيراً ينطبق قول المتنبي " اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout