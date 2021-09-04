اختتام اليوم الثاني من رالي لبنان الدولي ال43: البترون تبتسم للمتصدّر روجيه فغالي

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وناصر العطية وصيفه

رودريك الراعي ثالثاً ومتصدر الـ"ن" ...والياس الدهني أول الدفع الأمامي

لم يخذل اللبناني روجيه فغالي والقطري ناصر صالح العطية توقّعات عشاق الرياضة المييكانيكية اذ بدأت ملامح المعركة الشرسة بين السائقين المميزين الاثنين الجمعة الفائت عبر المرحلة الأستعراضية الافتتاحية لرالي لبنان الدولي ال43 الذي ينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة على مدى ثلاثة ايام برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و التي حسمها القطري بفارق 4 بالالف من الثانية(العطية سّجل 1.47.9 دقيقة) بينما سجّل فغالي(1.48.3 دقيقة) .وتتابعت المنافسة الضارية في المراحل الأربع للسرعة التي اقيمت السبت في البترون والتي بلغت مسافتها 95.04 كلم حيث شهدت الطرقات البترونية أعنف المواجهات الثنائية في ظل طقس صيفي حار .



ومع نهاية اليوم الثاني، تصدّر روجيه فغالي الترتيب العام المؤقت يليه العطية(بفارق 35 ثانية) ورودريك الراعي ثالثاً (بفارق 4 دقائق و20 ثانية عن الاول ) وألكس فغالي رابعاً (بفارق 4 دقائق و48 ثانية عن الاول).وفي التفاصيل حسم فغالي وملاحه جوزيف مطر على "سكودا فابيا رالي 2 " ثلاث مراحل من المراحل الأربع السبت .وسجلا افضل وقت في المرحلة الخاصة الثانية للسرعة بفارق ثانية واحدة و3 بالالف من الثانية عن العطية ليتصدرا الترتيب بفارق 9 بالالف من الثانية عن العطية وملاحه ماتيو بوميل على "فولسفاكن بولو جي تي أي أر5".



وفي المرحلة الخاصة الثالثة ضغط فغالي وسجّل 14 دقيقة و19 ثانية بينما سجل العطية 14 دقيقة و38 ثانية و8 بالالف ليوسّع فغالي الفارق الى نحو 20 ثانية.وفي المرحلة الخاصة الرابعة سجل العطية اسرع وقت يليه روجيه بفارق ثانية و2 بالالف من الثانية وليسجّل "فغالي" الابن الوقت الأسرع الثالث .وفي وقت غرّد فغالي والعطية "خارج السرب" جرت مواجهة بين رودريك الراعي(ثالث الترتيب العام) وملاحه جورج ناضرعلى "ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 " وأليكس فغالي(رابع الترتيب العام) وملاحه جورج دعيبس على "ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10"على لقب فئة "ميرك 2"(المجموعة "ن") ليتقدّم الراعي بفارق 27.8 ثانية عن ألكس بعد انتهاء اليوم الثاني .فغالي "الشبل" سجّل ثالث افضل وقت في المرحلتين الاولى والثانية والرابعة بينما حقق الراعي الوقت الثالث في المرحلة الثالثة.وعانى أليكس من ثقب في احد اطارات سيارته في المرحلة الخامسة مما جعله يخسر بعض الوقت.اما في فئة الـ"ميرك 3"(الدفع الأمامي) فاحتل الياس الدهني وملاحه امين عقل على "سيتروين دي اس 3 " المركز السادس في الترتيب العام المؤقت والاول في فئته وبرهن الدهني عن مقدرة كبيرة في القيادة لسائق شاب فرض نفسه في معادلة الرياضة الميكانيكية اللبنانية وما النتائج التي يحققها في السباقات المحلية سوى دليل على ذلك .



ومع انطلاق 23 سيارة في اليوم الأول ، اجتازت 14 سيارة خط الوصول السبت مع خروج تسع سيارات من المنافسة لاسباب مختلفة منها الأعطال الميكانيكية ومنها الخروج عن المسار.

الترتيب المؤقت

وفي ما يلي الترتيب العام المؤقت بعد انتهاء اليوم الثاني :

1- روجيه فغالي(لبنان) وجوزيف مطر(لبنان) على سكودا فابيا رالي 2 :53.58 دقيقة

2- ناصر صالح العطية(قطر) وماتيو بوميل(فرنسي يحمل رخصة رياضية من امارة أندورا الأوروبية ) على فولسفاكن بولو جي تي أي أر5 :54.33 د

3-رودريك الراعي(لبنان) وجورج ناضر(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :58.18 د

4-أليكس فغالي(لبنان) وجورج دعيبس(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :58.46د

5-شادي فقيه(لبنان) وسامر صفير(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 : 1.00.36ساعة

6- الياس الدهني(لبنان) وامين عقل(لبنان) على سيتروين دي اس 3 :1.00.51 س

7- طارق يونس(لبنان) وروني بو عبدو(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :

1.01.53 س

8- باسل ابو حمدان(لبنان) وفراس الياس(لبنان) على سيتروين دي اس 3 :1.03.23س

9- مشاري الظفيري(الكويت) وناصر الكواري(قطر) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10: 1.03.31 س

10- دافيد مزهر (لبنان) وشادي نصر(لبنان) على سيتروين دي اس 3 :1.04.04 س

11- جو قزي(لبنان) وعمر مذكور(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :1.04.33 س

12- جواد سليم(لبنان) ويوسف صالح(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :1.05س

13- كارل رزق(لبنان) وكريم ابو الياس(لبنان) على سوزوكي سويفت 1.6 :1.08.38 س

14-رأفت المهتار(لبنان) وجورج شهوان(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :1.13.54 س





مسار الأحد

يبدأ القسم الثاني من السباق الأحد بإنطلاق السيارة الأولى عند الساعة ٧:١٥ صباحاً من داخل موقف بلدية جبيل.ثم تتابع السيارات طريقها بإتجاه حالات ونهر ابراهيم لخوض المراحل الخاصة الخمس (يبلغ طولها 94.74 كلم) في جبيل وهي:

*المرحلة الخاصة السادسة للسرعة( ١٥٫٤٢كلم):

-نهر ابراهيم – مشان:

تنطلق هذه المرحلة من نهر ابراهيم صعودا" مفترق بزحل بإتجاه الشركة الفينيقية لنهر ابراهيم لتوليد الكهرباء صعوداً إلى فتري، مستديرة بير الهيت وصولاً إلى مشّان حيث نقطة التوقّف قبل مفترق مشّان، طريق فتري، قرطبا.

تقفل هذه الطريق الأحد في 5 أيلول من الساعة 06:10ولغاية الساعة 09:10

ثم تتابع السيارات طريقها نزولا نحو بير الهيت وصولا الى الأوتستراد نحو جبيل صعودا باتجاه حبوب.

*المرحلة الخاصة السابعة للسرعة( ٢١٬٣٠كلم).

-حبوب – بنتاعل: تنطلق هذه المرحلة من حبوب صعودا" باتجاه فدار التحتا ، فدار الفوقا ، مزرعة العين ، بشتليدا ، حجولا ، بركة حجولا ، جربتا وصولاً الى بنتاعل.

تقفل هذه الطريق الأحد من الساعة 07:08 ولغاية الساعة 10:08

ثم تتابع السيارات طريقها الى منطقة الخدمة في جبيل ابتداءً من الساعة ٠٩:٢٦

ثم تنطلق السيارات مجددا" الى نهر ابراهيم ابتداءً من الساعة ١٠:٢١





*المرحلة الخاصة الثامنة للسرعة( ١٥٫٤٢كلم):

-نهر ابراهيم – مشان:

تنطلق هذه المرحلة من نهر ابراهيم صعودا" الى مفترق بزحل بإتجاه الشركة الفينيقية لنهر ابراهيم لتوليد الكهرباء صعوداً إلى فتري، مستديرة بير الهيت وصولاً إلى مشّان حيث نقطة التوقّف قبل مفترق مشّان، طريق فتري، قرطبا.

تقفل هذه الطريق الأحد من الساعة ٠٩:١٦ ولغاية الساعة ١٢:١٦

ثم تتابع السيارات طريقها نزولا نحو بير الهيت وصولا الى الأوتوستراد نحو جبيل صعودا باتجاه حبوب.



*المرحلة الخاصة التاسعة للسرعة( ٢١٬٣٠كلم).

-حبوب – بنتاعل: تنطلق هذه المرحلة من حبوب صعودا" باتجاه فدار التحتا ، فدار الفوقا ، مزرعة العين ، بشتليدا ، حجولا ، بركة حجولا ، جربتا وصولاً الى بنتاعل.

تقفل هذه الطريق الأحد من الساعة ١٠:١٤ولغاية الساعة ١٣:١٤

ثم تتابع السيارات طريقها الى نقطة التجمع في جبيل ابتداءً من الساعة ١٢:٣٢

ثم تنطلق السيارات مجددا" الى جبيل صعودا" الى حبوب ابتداءً من الساعة ١٣:٣٢



*المرحلة الخاصة العاشرة للسرعة ٢١٬٣٠كلم:

-حبوب – بنتاعل:

تنطلق هذه المرحلة من حبوب صعودا" باتجاه فدار التحتا ، فدار الفوقا ، مزرعة العين ، بشتليدا ، حجولا ، بركة حجولا ، جربتا وصولاً الى بننتاعل.

تقفل هذه الطريق الأحد من الساعة ١٣:١٤ ولغاية الساعة ١٥:١٧

ثم تتابع السيارات طريقها باتجاه حالات، نهر ابراهيم، طبرجا، جونيه الكسليك لتدخل مقر النادي اللبناني للسيارات والسياحة ، ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ ناهية السباق لتجري عملية تتويج الفائزين .

وسيعقد السائقون الفائزون مؤتمراً صحافياً عند الساعة الخامسة عصراً في قاعة الصحافة في النادي المنظّم.