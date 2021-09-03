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الأرجنتين تحقق فوزا مقنعا على فنزويلا في تصفيات كأس العالم

3
SEPTEMBER
2021
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عززت الأرجنتين مسيرتها الخالية من الهزائم إلى 21 مباراة، اليوم الجمعة، بعد فوزها السهل 3-1 في كراكاس على فنزويلا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.
 
وفازت فنزويلا على الأرجنتين مرة واحدة في آخر 14 مواجهة بينهما بتصفيات كأس العالم، وتبددت آمالها في تكرار ذلك مرة أخرى اليوم الجمعة، عندما طُرد لويس أدريان مارتينيز ببطاقة حمراء مباشرة، بسبب مخالفة عنيفة ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب مرور نصف ساعة.
 
وبعد ذلك سيطر المنتخب الأرجنتيني تماما على المباراة، وسجل الهدف الأول قبل ثوان على نهاية الشوط الأول، عندما تلقى لاوتارو مارتينيز تمريرة جميلة من جيوفاني لوسيلسو، قبل أن يضع الكرة في شباك الحارس المتقدم لملاقاته.
 
واستحوذت الأرجنتين على الكرة بصورة أكبر بفضل تفوقها العددي وأضافت هدفين، في الدقيقتين 71، و74 عن طريق البديلين، خوان كوريا، وأنخيل كوريا.
 
وسجل إيفرسون سوتيلدو، هدف فنزويلا الوحيد من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.
 
وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات برصيد 15 نقطة، خلف البرازيل المتصدرة بـ21 نقطة، فيما تقبع فنزويلا في المركز العاشر الأخير بأربع نقاط.
 
 
وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في التصفيات مباشرة إلى نهائيات مونديال "قطر 2022"، ويخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة ضد فريق من قارة أخرى.
 
وفنزويلا هي الدولة الوحيدة في قارة أمريكا الجنوبية التي لم يسبق لها التأهل لكأس العالم، وتبدو فرصها في بلوغ مونديال قطر ضعيفة.
Reuters
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