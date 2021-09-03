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رونالدو يغادر معسكر البرتغال مبكرا

3
SEPTEMBER
2021
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أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن هدافه التاريخي النجم كريستيانو رونالدو غادر معسكر منتخب بلاده اليوم الخميس، تمهيدا لعودته إلى فريق مانشستر يونايتد.
 
وقاد النجم رونالدو منتخب بلاده لتحقيق انتصار درامي على حساب ضيفه الإيرلندي (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما يوم أمس الأربعاء، في الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.
 
وأحرز النجم البرتغالي هدفي منتخب بلاده في الوقت القاتل، الأول في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، والثاني في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا للضائع، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول من عمر المباراة التي جرت على ملعب "ألغارفي" بمدينة فارو البرتغالية.
 
وحصل رونالدو على بطاقة صفراء لخلعه قميصه احتفالا بهدف الفوز الذي سجله في الوقت القاتل.
 
وقال الاتحاد البرتغالي في بيانه: "خرج كريستيانو رونالدو من معسكر الفريق اليوم الخميس، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء أمام إيرلندا، وهي البطاقة الثانية له في التصفيات، وبالتالي سيغيب عن المباراة التالية أمام أذربيجان بسبب الإيقاف".
 
وكاد رونالدو أن يحصل على بطاقة حمراء مبكرا، لضربه المدافع الإيرلندي دارا أوشي لركله كرة "صاروخ ماديرا" قبل تنفيذ ركلة الجزاء، وكادت هذه الواقعة أن تؤدي إلى شجار جماعي بين لاعبي المنتخبين، وبعدها لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو "VAR" واعتقد الجميع أنه ذهب ليشاهد "الواقعة" التي قد تؤدي إلى طرد النجم البرتغالي، ولكن تبين أنه ذهب للتأكد من وجود ضربة جزاء.
 
ورفع رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، رصيده إلى 111 هدفا سجلها خلال 180 مباراة بقميص منتخب البرتغال، ليصبح أفضل هداف في العالم على مستوى المنتخبات عبر العصور، محطما الرقم القياسي  للمهاجم الإيراني المعتزل علي دائي (109 أهداف). 
 
ويتصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022"، برصيد 10 نقاط مبتعدا بفارق 3 نقاط عن وصيفه الصربي، الذي سيواجه منتخب لوكسمبورغ يوم السبت المقبل.
روسيا اليوم
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