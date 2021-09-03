مصر.. حكاية "البطل الكامل" واقتناص ميدالية بارالمبية

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اقتنص اللاعب المصري محمد الزيات الميدالية الفضية في البارا تايكوندو خلال منافسات وزن 61 كغم بدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو بعد إقصاء العديد من أبطال اللعبة وهو ما يراه عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو إنجازا كبيرا.

ويقول سليم لموقع سكاي نيوز عربية: "اعتبر ما تحقق انتصار تاريخي لمصر، لأن الزيات يشارك للمرة الأولى في دورات الألعاب البارالمبية ورغم ذلك نجح في الوصول إلى المباراة النهائية وحصد ميدالية غالية، وكاد أن يصل إلى الذهب لكن الإصابة اللعينة وقفت أمامه".

وكان البطل المصري قد تعرض لإصابة بالغة في الفك بعد تلقيه ضربة قوية من بطل روسيا في مباراة نصف النهائي التي فاز بها لكنه لم يتمكن من التواجد في النهائي لمواجهة بطل البرازيل وجرى إعلان انسحابه ليحصد الميدالية الفضية.

ويضيف رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو لموقع سكاي نيوز عربية: "دائما نقول للزيات أنه (البطل الكامل) لا ينقصه شيء، يمتلك موهبة فذة وقدرات هائلة، واجه الكثير من الظروف الصعبة من أجل الصعود لمنصة التتويج، واليوم يصل للمكانة التي يستحقها".

وعبر الزيات إلى النهائي بعد فوزه في بداية مشواره بدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو على البطل الإسباني ألفاريز فيدال بنتيجة (17-11) ثم تخطي منافسه الفرنسي كونغ بوخا بنتيجة (20-10) في مباراة ربع النهائي قبل المواجهة العنيفة أمام البطل الروسي دينيس سيدورف.

ويتابع سليم لموقع سكاي نيوز عربية: "من اللحظة الأولى لانضمام الزيات إلى المنتخب المصري لاحظ الجميع جديته وإيمانه الشديد بنفسه وثقته في امكانياته وإخلاصه خلال فترات التدريب وسعيه الدائم للحصول على مراكز متقدمة في البطولات المختلفة".

وشارك الزيات مع المنتخب المصري للباراتيكوندو في العديد من البطولات القارية من أبرزها بطولة أفريقيا بالمغرب في فبراير 2020 التي فاز خلالها بالمركز الأول ليحصد بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو وسط تشجيع من وزارة الشباب والرياضة المصرية.

ويشير رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو خلال حديثه لموقع سكاي نيوز عربية إلى تجهيز تكريم خاص للبطل الشاب من قِبل اللجنة البارالمبية فضلا عن وزارة الشباب والرياضة بجانب مكافأة مادية كبيرة نظرا لحصوله على الميدالية الفضية في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبطالها في كافة الألعاب الرياضية.

وكاد الزيات أن يغيب عن مراسم الحصول على الميدالية الفضية نتيجة للإصابة لكنه صعد في اللحظات الأخيرة على منصة التتويج وبعدها مباشرة غادر القرية الأوليمبية للخضوع إلى فحوصات طبية للاطمئنان على حجم الإصابة وتلقي الرعاية الصحية المناسبة.

ويوضح سليم لموقع "سكاي نيوز عربية" أن البارا تايكوندو رياضة ناشئة حديثا في مصر ويقول عن ذلك: "قمنا بتأسيس أول فريق في عام 2018، أبلغت الجميع بأننا سنحصد ميدالية بارالمبية بطوكيو في حالة الاعتناء بتلك اللعبة وتنفيذ كافة الخطوات الصحيحة لتكوين فريق قوي".

ويسترسل سليم لموقع سكاي نيوز عربية: "عملنا على تكوين لجنة من الخبراء في البارا تايكوندو واستقطاب أجهزة فنية أجنبية على أعلى مستوى لتنفيذ دورات عديدة داخل مصر ثم إقامة عدد من بطولات الجمهورية لاختيار أفضل العناصر كنواة للمنتخب القومي".

ويذكر رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو: "شارك المنتخب في العديد من البطولات للحصول على الخبرات الكافية ومنح الفريق الفرص المناسبة للاحتكاك القوي مع الدولة الأخرى، وبات لدينا العديد من المواهب العملاقة مثل الزيات واللاعبة سلمى علي التي نتوقع حصولها على ميدالية جديدة لمصر".

ويثمن سليم الاهتمام والدعم الدائم المقدم من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري لاتحاد التايكوندو وفقا لحديثه لموقع سكاي نيوز عربية، كما يؤكد على عزم أبطال مصر في اللعبة على إسعاد الشعب المصري خلال المباريات القادمة.

ويختتم رئيس الاتحاد المصري للتايكواندو حديثه لموقع سكاي نيوز عربية قائلا: "اليوم يمتلك اتحادنا 3 ميداليات حتى الآن في طوكيو، ميداليتين بأولمبياد طوكيو على يد سيف عيسى وهداية ملاك، وميدالية باسم الزيات في البارالمبياد وننتظر المزيد غدا من سلمى علي".