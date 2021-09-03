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تصفيات أفريقيا.. الجزائر تسحق جيبوتي ورباعية لسليماني

3
SEPTEMBER
2021
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أحرز إسلام سليماني 4 أهداف ليقود منتخب الجزائر، بطل أفريقيا، لفوز ساحق على جيبوتي في مباراتهما بتصفيات كأس العالم لكرة القدم في البليدة أمس الخميس.
 
وحقق منتخب الجزائر الفوز بثمانية أهداف نظيف، بينما منح إسلام سليماني بلاده بداية مظفرة في مشوار التأهل لنهائيات مونديال قطر 2022.
 
وبأهدافه الأربعة أمام جيبوتي رفع سليماني رصيده إلى 36 هدفا دوليا ليعادل الرقم القياسي لهداف الجزائر التاريخي عبد الحفيظ تسفاوت.
 
كما سجل للجزائر، التي بلغت كأس العالم 4 مرات من قبل، رامي بن سبعيني وبغداد بونجاح ورياض محرز وراميز زروقي، الهولندي المولد، في المباراة التي جاءت من جانب واحد.
 
وتتقاسم الجزائر صدارة المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية مع بوركينا فاسو التي هزمت النيجر 2-صفر في وقت سابق من يوم الخميس.
 
كما انتصرت كل من بوركينا فاسو وبنين خارج ديارهما بينما فاز المغرب، الذي شارك في كأس العالم 2018 في روسيا، 2-صفر بملعبه على السودان الخميس.
 
وتعادلت أوغندا خارج ملعبها مع جارتها كينيا كما تعادلت الكونعو مع ناميبيا فيما فرضت تنزانيا التعادل على الكونغو الديمقراطية في لوبمباشي.
 
وتعين على بوركينا فاسو اللعب في مراكش بالمغرب بعد أن اعتبر الاتحاد الأفريقي (الكاف) ملعب النيجر غير ملائم للمباريات الدولية.
 
كما تعرضت بوركينا فاسو للعقوبة ذاتها وتستضيف الجزائر يوم الثلاثاء القادم في مراكش أيضا.
 
وسجل المهاجم ستيف موني هدف الفوز لصالح بنين أمام مدغشقر في المجموعة العاشرة، بينما كان منتخب الكونغو الديمقراطية المرشح الأوفر حظا للفوز لكنه بدأ مشواره مع المدرب الجديد هيكتور كوبر بطريقة مخيبة للآمال وتعادل بملعبه مع تنزانيا.
 
ووضع المهاجم المخضرم ديوميرسي مبوكاني الكونغو الديمقراطية في المقدمة لكن المنتخب التنزاني أدرك التعادل عبر سايمون مسوفا في الشوط الأول.
 
وانتهت مواجهة كينيا وأوغندا بالتعادل بدون أهداف في المجموعة الخامسة في نيروبي بينما سرق تشارلز هامبيرا مدافع ناميبيا الأضواء في مباراة منتخب بلاده أمام الكونغو في المجموعة الثامنة في جوهانسبرغ.
 
 وسجل هامبيرا الهدف الأول بضربة رأس قبل أن يهز شباك فريقه بالخطأ في الشوط الثاني عندما كان يحاول إبعاد تسديدة جي مبينزا.
 
وتقدم المنتخب المغربي بعد 10 دقائق في الرباط عن طريق المدافع نايف أكرد وأضاف إلياس الشاعر الهدف الثاني في الدقيقة 53.
 
وتقام 7 مباريات أخرى في التصفيات الأفريقية اليوم الجمعة حيث تبدأ كل من الكاميرون وغانا وساحل العاج ونيجيريا مشوارها.
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