نقطة غالية للبنان أمام الامارات في دبي وضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر

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استهل منتخب لبنان لكرة القدم مشواره في تصفيات الدور الحاسم لقارة آسيا المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022، بانتزاع نقطة من مضيفته الامارات بتعادله وإياها سلبا 0 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما على ستاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، في المرحلة الأولى من المجموعة الأولى.

وتعتبر النقطة غالية إذ جاءت خارج الأرض اللبنانية، وفي المباراة الرسمية الأولى التي لعبها لبنان تحت قيادة مديره الفني التشيكي ميلان هاسيك. ولا بد من الإشارة الى ان المنتخب لعب بصفوف ناقصة اذ افتقد أربعة لاعبين مفاتيح.

مثل لبنان: الحارس مصطفى مطر واللاعبون قاسم الزين، عباس عاصي، جوان العمري، جورج ملكي، روبرت ملكي، نادر مطر، محمد حيدر، حسن سعد "سوني"، باسل جرادي (ربيع عطايا 68)، حسن معتوق (عمر شعبان "بوغيل" 68).

وتوجه المنتخب اللبناني بعد المباراة الى مطار دبي للمغادرة الى العاصمة الكورية الجنوبية سيول، للقاء منتخبها الوطني في المرحلة الثانية من التصفيات في 7 أيلول، علما ان المباراة كانت مقررة في لبنان، وتم التبادل بين الاتحادين الوطنيين اللبناني والكوري الجنوبي، لتمكين الاتحاد اللبناني من تأهيل ملعب صيدا البلدي لاحتضان مباريات لبنان في مشواره في التصفيات.

وفي المجموعة عينها، تعادل العراق مع مضيفته كوريا الجنوبية سلبا 0 - 0 على ملعب كأس العالم في العاصمة سيول.

في حين فازت إيران على ضيفتها سوريا 1 - 0 (الشوط الاول 0 - 0) على ملعب "أزادي" في العاصمة طهران. وسجل لإيران علي رضا جهانبخش في الدقيقة 56.