رونالدو "التاريخي".. هدفان بوقت قاتل ورقم قياسي مذهل

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سجل كريستيانو رونالدو هدفين في وقت قاتل، قلب بهما منتخب البرتغال تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على نظيره الأيرلندي، الأربعاء، في تصفيات كأس العالم 2022، كما أصبح اللاعب الفذ أفضل هداف في تاريخ المنتخبات.

وظن الجميع أن منتخب "برازيل أوروبا" سيخسر لقاءه أمام ضيفه، لكن أسطورة البرتغال سجل هدفين في الدقيقتين 89 و95، ليفوز أصحاب الملعب 2-1.

وجاء الهدفان من ضربتي رأس متشابهتين، وبهما عوض رونالدو، العائد مؤخرا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة مفاجئة، ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 15.

ومن جهة أخرى، انفرد رونالدو بصدارة لائحة أفضل الهدافين على مستوى المنتخبات في التاريخ، بعدما سجل هدفيه الـ110 والـ111.

وقبل اللقاء كان "الدون" متساويا مع الإيراني علي دائي، ولكل منهما 109 أهداف دولية.