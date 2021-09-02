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رسالة من رونالدو لجماهير كرة القدم بعد "اللقب التاريخي"

2
SEPTEMBER
2021
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أرسل النجم كريستيانو رونالدو رسالة للجماهير البرتغالية وجماهير كرة القدم بعد انفراده بالرقم القياسي كهداف تاريخي للمنتخبات، بعد تسجيله لهدفين في مرمى أيرلندا في الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.
 
وسجل رونالدو هدفي البرتغال ليصل لهدفه رقم 111 بقميص المنتخب لينفرد بالرقم القياسي كأكثر من سجل بقميص المنتخبات محطما رقم علي دائي الذي سجل 109 بقميص إيران.
 
وكتب رونالدو عبر حساباته على فيسبوك وإنستغرام: "لا أستطيع حتى أن أبدا في التعبير عن نفسي بالكلمات، أنا سعيد بشكل لا يصدق".
 
وأضاف "من بين جميع الأرقام القياسية التي حققتها خلال مسيرتي ولحسن الحظ أنني حطمت البعض منها، هذا الرقم مميز جدا بالنسبة لي وهو بالتأكيد من الإنجازات التي تشعرني بالفخر".
 
وأوضح "أولا لأن كل مرة أمثل فيها بلدي هي لحظة خاصة، لأنني أعرف أنني أدافع عن البرتغال وأظهر للعالم ما يتكون منه البرتغاليون".
 
وتابع: "ثانيا مسابقات المنتخبات كان لها دائما تأثير قوي في داخلي على مدار عمري وأنا أكبر وأشاهد من أقتدي بهم وهم يلعبون من أجل أعلامهم كل صيف في اليورو أو كأس العالم".
 
وذكر "الدون": "لكن أخيرا وقبل كل شيء لأن تسجيل 111 هدف للبرتغال يعني 111 لحظة مثل التي عشناها اليوم، لحظات من الاتحاد والسعادة لملايين وملايين المواطنين البرتغاليين في جميع أنحاء العالم، بالنسبة لهم كل تضحية تستحق العناء".
 
وعن علي دائي قال رونالدو: "سبب آخر بالنسبة لي لتقدير ذلك الإنجاز بقدر ما أفعل الآن، هو أن علي دائي قد وضع المعايير في مثل ذلك المستوى العالي، حتى أنني في مرحلة ما بدأت أشعر بأنني قد لا أمسك به أبدا، تهانينا له على الاحتفاظ بهذا الرقم القياسي لفترة طويلة وشكرا على إظهار الاحترام لي دائما في كل مرة أسجل فيها وكلما اقتربت أكثر وأكثر من رقمك المميز".
 
وختم: "شكرا للبرتغال، وشكرا لجميع زملائي في الفريق وخصومي لجعل تلك المرحلة لا تنسى، دعونا نواصل الاجتماع داخل الملعب في السنوات القادمة، أنا لم أتوقف عن العد حتى الآن".
 
وسجل رونالدو 33 هدفا في تصفيات كأس العالم و31 هدف في تصفيات اليورو و19 هدفا في مباريات ودية و14 هدفا في اليورو و7 أهداف في كأس العالم و5 أهداف في دوري الأمم الأوروبية وهدفين في كأس القارات.
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