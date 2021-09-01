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السائق رودريك الراعي عن رالي لبنان : جاهز للمنافسة وللصعود مجدداً الى منصة التتويج

1
SEPTEMBER
2021
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يضع السائق رودريك الراعي نصب عينيه الصعود مرة رابعة على منصة التتويج في رالي لبنان الدولي بنسخة العام 2021 بعدما سبق له أن احتلّ المركز الثاني مرتين والمركز الثالث مرة واحدة.وسيسعى الراعي لتحقيق نتيجة ممتازة مع ملاحه "الخبير" جورج ناضر على متن سيارة ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 (فريق أر 9 رايسينغ) في رالي لبنان المقبل الذي ينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة الجمعة والسبت والأحد في 3 و4 و5 ايلول الجاري .
 
ويقول الراعي"لقد انهيت تحضيراتي لرالي لبنان مع ملاحي جورج ناضر وصراحة هدفي احراز لقب بطولة لبنان للراليات للعام الجاري ولقب بطولة المجموعة"ن" .
 
ففي العام 2015 احتليت المركز الثاني في بطولة لبنان للراليات واحرز ملاحي نبيه عبدالله لقب الملاحين .
 
كما احتليت المركز الثاني ايضاً في بطولة لبنان للراليات في العام 2019 واحرز ملاحي جورج ناضر لقب الملاحين .
 
وفي النسخة الأخيرة لرالي لبنان التي جرت في العام 2019 احتلّيت المركز الثاني خلف القطري ناصر صالح العطية واحرزت لقب المجموعة"ن" في السباق المذكور ".وحول المنافسة في رالي لبنان المقبل قال الراعي"على الصعيد المحلي وعلى لقب المجموعة "ن" المنافسة ستكون بيني وبين ألكس فغالي بشكل خاص وعلى الصعيد العربي سأكون امام منافسة مع السائق الكويتي مشاري الظفيري ".
 
وختم الراعي قائلاً" لقد انهيت تجاربي وانا في قمة الجهوزية للبدء بالمنافسة بدءاً من  مساء الجمعة المقبل وحتى  بعد ظهر الأحد ان شاء الله.اتمنى السلامة والتوفيق لجميع المشاركين في الرالي من سائقين وملاحين".
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