طاولة: مشاركة في خطط التطوير "عن بُعد"

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انتهت خدمة Creating Member Association Development” Plans “ التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة الطاولة للاتحادات الوطنية. هذه الخدمة هي الاخيرة من أربع خدمات جزء من برنامج المشاركة الذي تسجّل الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة لحضورها. أقيمت هذه الخدمة على مدى يومين بإشراف خبير كرة الطاولة الدولي محمد عطوم.

وحضر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة جورج كوبلي هذه الحصص مع عضو الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة ريتا بصيبص و سفيرة "اليوم العالمي لكرة الطاولة 2021 " ميساء بصيبص.

الهدف الرئيسي من هذه الخدمة هو مساعدة الاتحادات في إنشاء أهداف قابلة للتنفيذ يمكن تتبعها وتكرارها بطريقة تساعد في تطوير الاتحاد. ويأخذ في الاعتبار مصالح الاتحاد واحتياجاته وقدراته حسب الموارد المتاحة.