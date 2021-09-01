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أسدل الستار.. ومبابي يرفض راتبا "خرافيا" أعلى من ميسي ونيمار

1
SEPTEMBER
2021
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كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية تفاصيل العرض الأخير الذي رفضه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، لتمديد عقده مع النادي الباريسي.
 
وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن إدارة باريس سان جيرمان عرضت على مبابي راتبا سنويا قيمته 45 مليون يورو.
 
وأضافت أن هذا الراتب سيجعل كيليان الأعلى في صفوف الفريق الباريسي، بل يفوق أيضا ما يتقاضاه نجما الفريق البرازيلي نيمار جونيور والأرجنتيني ليونيل ميسي.
 
ولفتت إلى أن التعاقد الجديد لكيليان مبابي من المفترض أن يمتد إلى صيف 2024.
 
وأشارت أيضا إلى أن المهاجم الفرنسي الشاب يمكنه تحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد بالتوقيع له في يناير المقبل، حيث ينتهي عقده مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري في صيف 2022.
 
وأسدل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، الآن من دون أن يتفق ريال مدريد مع باريس سان جيرمان بشأن التعاقد مع مبابي، على الأقل لا توجد أنباء حتى الآن بهذا الصدد.
 
وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات، إلى أنه لن يكون هناك أي اتفاق بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، على الرغم من أن الفريق الملكي كان مستعدا لعرض أكثر من 220 مليون يورو لإقناع الفرنسيين بالموافقة على الصفقة.
 
وأوضحت الشبكة، أنه لم يعد هناك وقت كاف لإتمام الصفقة بين الناديين، لذلك سيستمر مبابي على الأقل لعام آخر مع باريس سان جيرمان.
 
وأشار "سكاي سبورتس" في تقريرها، إلى أن ريال مدريد سيتوصل لاتفاق مع مبابي في يناير المقبل، ليصبح لاعبا "للميرنغي" بداية من الموسم (2022-2023)، دون دفع أي أموال لباريس سان جيرمان، بينما سيكثف الباريسيون من عملهم لإقناع مبابي بالتجديد في الفترة المقبلة.
 
يذكر أن نادي باريس سان جيرمان، أبرم أربع صفقات مدوية مع نجوم من الطراز الأول مجانا، وهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة، والمدافع الإسباني سيرخيو راموس من ريال مدريد، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما من ميلان، ولاعب خط الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم من ليفربول، بينما دفع 60 مليون يورو مقابل ضم المدافع المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان الإيطالي، إضافة إلى دفع نحو 7 ملايين يورو مقابل الحصول على خدمات البرتغالي نونو ميندز لاعب فريق سبورتينغ لشبونة، على سبيل الإعارة، وفي حال الشراء سيتعين على الفريق الباريسي دفع 40 مليون يورو.
روسيا اليوم
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