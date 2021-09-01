برشلونة يتجه للتوقيع مع "الطفل المعجزة" في تركيا

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توجه برشلونة الإسباني مجددا، للمواهب الشابة، لبناء جيل جديد يعيد الألقاب للنادي، وكانت الوجهة هذه المرة تركيا.

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية، الاثنين، أن نادي برشلونة الإسباني حسم صفقة التعاقد مع النجم التركي إيمري ديمير، الذي يبلغ من العمر 17 عاما فقط.

وذكرت الصحيفة أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، شارك شخصيا في مفاوضات التوقيع مع النجم القادم من نادي قيصري سبور التركي.

وتسعى إدارة برشلونة "لاستنساخ" تجربة الموهوب بيدري، الذي جاء للنادي بعمر 17 عاما، وأصبح من أعمدة الفريق ومنتخب إسبانيا.

ويملك ديمير في سجله رقما مميزا بخوضه المباراة الرسمية الأولى في مسيرته مع قيصري سبورت وهو في سن 15 عاما فقط، في موسم (2019- 2020)، والذي شهد تسجيله هدفا ليصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري التركي.

وسيبقى اللاعب التركي مع قيصري سبور على سبيل الإعارة حتى يناير من العام المقبل، على الأقل، وسيكون وقتها قد بلغ 18 عاما، وستحسم الإدارة وقتها مسألة انضمامه إلى الفريق.