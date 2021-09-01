دورة نادي عندقت بكرة القدم الدور نصف النهائي الخميس

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انحصر لقب دورة نادي عندقت الرياضي بكرة القدم التي ينظمها على ملاعبه الحديثة في بلدة عندقت(محافظة عكار) بمشاركة 15 فريق من قرى وبلدات عكار بين اتحاد المشاتي وعيدمون والبرج ومشتى حسن الذين تأهلوا الى الدور نصف النهائي الذي سيقام الخميس 2 أيلول الجاري.

واختتمت مباريات الدور ربع النهائي بحضور جمهور كبير من هواة الرياضة عامة وكرة القدم خاصة تحت الأضواء الكاشفة على الملعب الأخضر التابع للنادي المنظّم.

وفي ما يلي برنامج الدور نصف النهائي الخميس 2 ايلول:

-الساعة 19.30-اتحاد المشاتي-عيدمون

-الساعة 20.45-البرج –مشتى حسن

وستقام المباراة النهائية مساء السبت المقبل الواقع فيه 4 ايلول الجاري ويعقبها حفل تتويج الفرق الفائزة.

يشار الى أن نادي عندقت نظّم وبنجاح دورة "اللاعب الراحل انطوني بربر" في كرة السلة منذ فترة واحرز النادي المنظّم لقبها .وتوّج رئيس نادي عندقت بطل "سباقات تحدي فيراري" تاني حنا الفرق الفائزة.