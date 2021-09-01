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تايكواندو: امتحان ترقية لحملة الحزام الأسود

1
SEPTEMBER
2021
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نظّم الاتحاد اللبناني للتايكواندو امتحان ترقية لحملة الحزام الأسود لدرجات اول، ثاني و ثالث، رابع دان /بوم،و خامس،سادس،سابع و ثامن دان  في نادي المون لاسال (عين سعاده) .
 
شارك في الامتحان 145 لاعب و لاعبة ينتمون الى الأندية التالية:
 
نادي أنور، نادي النسر الأسود، نادي المون لاسال، نادي السيدة، نادي تايكون، نادي الأدب و الرياضة، نادي اللواء الرفيد، نادي أنترانيك، نادي عطالله، نادي كومبات أرينا، نادي غولدن بادي، نادي الجمهور، نادي الشباب الرياضي الزوق، نادي ليبانيز تايكواندو كوان، نادي سيدة النجاة، نادي سكوادرا.
 
و قد توزّع المشاركون في الامتحان  على خمس حلبات مع التقيد بكافة التدابير الوقائية. وحضر الغراند ماستر جورج خطار، الغراند ماستر أنور نعمه، وعضو الاتحاد المهندس الماستر ايلي نعمه. و تألفت اللجان الفاحصة من الأساتذة الغراند ماستر نستير عون، الغراند ماستر ايلي ايليا، الماسترز: قيصر حمصي، ايلي شرو، هنري الحاج، جو معلوف، نهرا غصين، دانيال خورسانجيان ،عبد عمسي و مارك زينون.
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