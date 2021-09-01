تايكواندو: امتحان ترقية لحملة الحزام الأسود

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نظّم الاتحاد اللبناني للتايكواندو امتحان ترقية لحملة الحزام الأسود لدرجات اول، ثاني و ثالث، رابع دان /بوم،و خامس،سادس،سابع و ثامن دان في نادي المون لاسال (عين سعاده) .

شارك في الامتحان 145 لاعب و لاعبة ينتمون الى الأندية التالية:

نادي أنور، نادي النسر الأسود، نادي المون لاسال، نادي السيدة، نادي تايكون، نادي الأدب و الرياضة، نادي اللواء الرفيد، نادي أنترانيك، نادي عطالله، نادي كومبات أرينا، نادي غولدن بادي، نادي الجمهور، نادي الشباب الرياضي الزوق، نادي ليبانيز تايكواندو كوان، نادي سيدة النجاة، نادي سكوادرا.

و قد توزّع المشاركون في الامتحان على خمس حلبات مع التقيد بكافة التدابير الوقائية. وحضر الغراند ماستر جورج خطار، الغراند ماستر أنور نعمه، وعضو الاتحاد المهندس الماستر ايلي نعمه. و تألفت اللجان الفاحصة من الأساتذة الغراند ماستر نستير عون، الغراند ماستر ايلي ايليا، الماسترز: قيصر حمصي، ايلي شرو، هنري الحاج، جو معلوف، نهرا غصين، دانيال خورسانجيان ،عبد عمسي و مارك زينون.