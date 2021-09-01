اختتام حاشد لكأس الصيف بالكرة الطائرة لقب الرجال لقنات ...والسيدات لبيبلوس

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احرز نادي قنات لقب كأس الصيف للرجال ونادي بيبلوس لقب السيدات في المباراتين النهائتين للمسابقة التي نظّمها الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة بنجاح على مدى شهر .واستضاف نادي الفيدار اليوم الختامي بحضور جمهور حاشد ملأ المدرجات عن بكرة ابيها أعادت الى الأذهان المهرجانات الصيفية التي كانت تقام في القرى اللبنانية في جميع المناطق اذ زحف محبو لعبة الكرة الطائرة الى الملعب خاصة مناصرو الفرق التي تأهلت الى النهائي لدى الرجال والسيدات.وأظهرت المباراتان النهائيتان ان لعبة الكرة الطائرة بخير خاصة على الصعيد الجماهيري وعلى صعيد المستوى الرفيع .ومما زاد في حلاوة المباراتين التعليق المميز على مجرياتهما من قبل اللاعب الدولي وقائد منتخب لبنان السابق شادي ميشال بو فرحات.

تقدّم الحضور رئيس اتحاد الكرة الطائرة وليد القاصوف ونائبه غسان قزيحة(رئيس نادي القلمون) والأمين العام عصام ابو جودة وامين الصندوق جوزيف سعادة واعضاء الاتحاد المحاسب ناجي باسيل ومدير الاتحاد المختار جورج حبيب ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية الدكتور ايلي موسى وطوني شربل وعساف مهنا والنائب الأول لرئيس اتحاد كرة السلة رئيس نادي بيبلوس ضومط كلّاب ورئيس نادي قنات منير شاهين ورئيس نادي حامات نيقولا أيوب.

السيدات

وجمعت المباراة النهائية للسيدات فريقي بيبلوس والقلمون ونجح الفريق الجبيلي في احراز اللقب بفوزه بثلاث مجموعات لواحدة كالآتي:(25-21)(22-25)(25-18)(25-20) .واستحقت سيدات بيبلوس الفوز لأنهن نجحن في احتواء فريق القلمون منذ بداية المباراة دفاعاً وهجوما.ولم تكن سيدات القلمون لقمة سائغة أمام خصماتهن فحاول الفريق الشمالي مجاراة خصمه لكن سيدات نادي بيبلوس حسمن اللقاء لمصلحتن واحرزن لقب مسابقة كأس الصيف بقيادة المدرب ايلي النار.

قاد المباراة الحكم الدولي شبل ضرغام وعاونه الحكم الاتحادي مجد ضرغام.

الرجال

وجمعت المباراة النهائية للرجال فريقي قنات وحامات في مواجهة شمالية- شمالية بامتياز في لقاء تميّز بمستوى عال من الأداء .ونجح لاعبو قنات في الفوز بثلاث مجموعات لصفر(25-16)(25-18)(25-23) بعدما نجح لاعبو فريق قضاء بشري في بسط نوع من السيطرة على أجواء المجموعتين الأولى والثانية .وفي المجموعة الثالثة ،تقاربت النقاط حتى نجح لاعبو نادي قنات في احراز المجموعة الثالثة التي كانت "على المنخار"(25-23) بقيادة نادر فيداوي.

قاد المباراة الحكم الدولي حنا الزيلع وعاونه الحكم الدولي شبل ضرغام.

وبعد المباراة النهائية للرجال جرت عملية التتويج فسلّم القاصوف كأس المركز الأول للرجال لقائد فريق قنات نادر الفيداوي وكأس السيدات لقائدة فريق بيبلوس ميرا عدرا بينما سلّم عضو الاتحاد المختار جورج حبيب كأس المركز الثاني لسيدات القلمون وأمين صندوق الاتحاد جوزيف سعادة كأس المركز الثاني لرجال حامات وسط أجواء احتفالية.

القاصوف وشاهين وكلّاب

ووجّه القاصوف التهنئة الى الفائزين والفائزات وشكر كل من ساهم في انجاح المسابقة وعلى رأسهم امين عام الاتحاد عصام أبو جودة والمدير التنفيذي اميل جبور والى اللجنة الفنية برئاسة طوني غانم والحكام ورجال الصحافة والاعلام .كما شكر "الجمهور الرائع الذي واكب المسابقة وخاصة المباراتين النهائيتين والتشجيع الحضاري ونادي الفيدار بشخص رئيسه عضو الاتحاد المحاسب ناجي باسيل وسائر الأندية التي وضعت ملاعبها بتصرّف الاتحاد لاقامة المسابقة".

بدوره، قال رئيس نادي قنات(بطل الرجال) منير شاهين"لقد استحق لاعبو نادي قنات الفوز و"هارد لاك" لنادي حامات لقد كانت مباراة جميلة وشهدنا مستوى عال بعد فترة طويلة من التوقّف القسري بسبب جائحة "كورونا".كل التقدير للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة ولجنته الادارية برئاسة الصديق وليد القاصوف".

من جهته، قال رئيس نادي بيبلوس(بطل السيدات) ضومط كلّاب"خاضت لاعبات النادي المباراة النهائية بتصميم كبير للفوز واحراز لقب مسابقة كأس الصيف عن جدارة واستحقاق.واود تهنئة الجهاز الفني واللاعبات ومحبي النادي على هذا اللقب في أجواء جماهيرية بامتياز.وهارد لاك لنادي القلمون .لقد كانت مسابقة ناجحة على جميع الأصعدة خاصة من الناحية التنظيمية من قبل اتحاد الكرة الطائرة".