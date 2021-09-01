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ساؤول إلى تشلسي على سبيل الإعارة

1
SEPTEMBER
2021
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أعلن أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، ليل الثلاثاء، أن لاعب وسطه ساؤول نيغيز انتقل إلى تشلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
وأبرمت الصفقة في اللحظات الأخيرة من موسم الانتقالات الصيفي، بعد أسابيع من التكهنات بشأن مصير اللاعب الإسباني الدولي البالغ من العمر 26 عاما.
 
وذكرت تقارير محلية أن الصفقة تعطلت لبعض الوقت بسبب مشكلة في نظام الانتقالات الخاص برابطة الدوري الإسباني، لكن تم تقديم الطلب في الوقت المناسب لإتمام الصفقة.
 
وقالت تقارير إن تشلسي دفع 5 ملايين يورو لضم اللاعب، مع وجود بند يسمح بالتعاقد معه بشكل نهائي مقابل 40 مليونا.
 
ويعد ساؤول أحد ناشئي ريال مدريد، حيث انضم إلى النادي الملكي عام 2006 عندما كان عمره 12 عاما، ثم انتقل إلى الجار اللدود بعد عامين.
 
وظهر ساؤول لأول مرة مع الفريق الأول لأتلتيكو عام 2012، ثم قضى موسم 2013-2014 معارا إلى رايو فايكانو.
 
ومنذ عودته إلى أتلتيكو، كان أحد أبرز لاعبي الفريق وخاض معه 340 مباراة، سجل خلالها 43 هدفا وأرسل 20 تمريرة حاسمة.
 
ومن المتوقع أن تفتح الصفقة الباب أمام عودة أنطوان غريزمان من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد، بعد فترة غير موفقة قضاها النجم الفرنسي في "كامب نو".
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