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عمر كمال عبد الواحد: هذا وعدي لجماهير الزمالك

1
SEPTEMBER
2021
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تعهد عمر كمال عبد الواحد، المهاجم المنتقل حديثا إلى الزمالك، ببذل قصارى جهده من أجل مساعدة فريقه الجديد بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.
 
وكان بطل الدوري المصري كشف عن أولى صفقاته للموسم المقبل، بإعلان التعاقد مع كمال قادما من المصري البورسعيدي في انتقال حر، وبعقد يستمر 3 مواسم.
 
وتحدث كمال لموقع "سكاي نيوز عربية" عن آماله مع الزمالك في الموسم الجديد، قائلا: "طموحي أن أشارك في جميع البطولات التي يشارك بها الفريق، سواء كان الدوري أو الكأس أو دوري أبطال إفريقيا. سأبذل قصارى جهدي مع الفريق لتحقيق كافة الألقاب".
 
الحلم الإفريقي
 
ووعد صاحب الـ27 عاما بأن يساعد الفريق الأبيض على الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، الغائب عن خزائن الزمالك منذ عام 2002.
 
وقال: "أعد ببذل كل الجهد لتحقيق هذا اللقب (دوري أبطال إفريقيا) من أجل إسعاد جماهير الزمالك".
 
كما تحدث عن مركزه المفضل مع الزمالك في الموسم المقبل، قائلا: "أنا أجيد اللعب في ثلث الملعب الأمامي بمختلف مراكزه، وليست لدي أي مشكلة في اللعب بأي مركز يختاره المدرب، سواء الجناح أو صانع الألعاب أو المهاجم المتقدم".
 
وكشف كمال عن كواليس مفاوضات الزمالك لضمه، موضحا: "كانت رغبتي الأولى هي تمثيل هذا النادي. أحب الزمالك منذ صغري. هو صرح كبير وكانت أمنيتي الانضمام له وحققتها. أتمنى أن أصبح على قدر المسؤولية".
 
وأضاف: "أشكر جماهير الزمالك على الدعم الذي لقيته بعد الإعلان عن الصفقة. لم أكن أتخيل هذا لذلك أشكرهم وأتمنى أن أصبح عند حسن ظنهم بي".
 
موسم مميز
 
وكان تألق كمال اللافت للنظر مع فريقه السابق سببا في تحرك الزمالك لضمه، وفي الموسم المنقضي شارك اللاعب بقميص المصري في 32 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، سجل خلالها 13 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين.
 
وقال كمال عن موسمه المميز مع الفريق البورسعيدي: "نسخة الدوري كانت صعبة للغاية. كل المباريات لم تكن مضمونة وفي منتهى الصعوبة، لكن حققت أهدافا مميزة مع المصري وتأهل الفريق للمشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية)".
 
وتابع: "الفضل في تطوري بالملعب يعود بعد الله إلى مدربي علي ماهر. ساعدني كثيرا وأنا ممتن له للغاية وأريد أن أشكره، وأتمني أن أصبح موفقا في خطوتي المقبلة مع الزمالك".
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