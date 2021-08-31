living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مبابي قد يرحل مجانا.. فلماذا يرفض الخليفي بيعه الآن بـ200 مليون يورو؟

31
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بينما وصلت المفاوضات الآن إلى طريق مسدود بين باريس سان جيرمان وريال مدريد بشأن انتقال كيليان مبابي، لا يزال رئيس الفريق الباريسي، ناصر الخليفي، يأمل في تمديد عقد لاعبه الفرنسي.
 
وفي هذا اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، وبعد انسحاب ريال مدريد من مفاوضات التعاقد مع مبابي، يبدو أن مستقبل المهاجم الفرنسي قد حسم ما لم يتغير الوضع وتحدث مفاجآت في الساعات القليلة المقبلة.
 
وبات من المرجح جدا أن يلعب المهاجم البالغ من العمر 22 عاما موسما خامسا مع باريس سان جيرمان، على الرغم من وضعه التعاقدي.
 
ووقع مبابي مع فريق العاصمة الفرنسية عقدا يمتد حتى حتى يونيو 2022، حينما انضم إليه في العام 2017 قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو، ورغم أن عقد المهاجم الفرنسي سينتهي العام المقبل وسيصبح اللاعب متاحا مجانا لأي فريق يريد التعاقد معه، فإن سان جيرمان رفض قبول عرضين من ريال مدريد للتخلي عن خدمات مبابي، حيث بلغ الأول 160 مليون يورو، ووصل الثاني إلى 170 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.
 
ويظهر ريال مدريد الآن المرشح الأوفر حظا للتعاقد مع مبابي مجانا العام المقبل، لكن القطري الخليفي لا يزال يأمل في إحباط خطط الفريق الملكي.
 
ووفقا لصحيفة "Le Parisien"، لا يزال الخليفي متمسكا بخيط أمل لتمديد عقد مبابي، وسيبذل قصارى جهده لإقناع بطل العالم، على الرغم من أن مهمته ستكون صعبة ومعقدة للغاية، في ظل رغبة اللاعب الفرنسي في الرحيل من أجل تحقيق حلمه باللعب للريال.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout