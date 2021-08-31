مبابي قد يرحل مجانا.. فلماذا يرفض الخليفي بيعه الآن بـ200 مليون يورو؟

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بينما وصلت المفاوضات الآن إلى طريق مسدود بين باريس سان جيرمان وريال مدريد بشأن انتقال كيليان مبابي، لا يزال رئيس الفريق الباريسي، ناصر الخليفي، يأمل في تمديد عقد لاعبه الفرنسي.

وفي هذا اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، وبعد انسحاب ريال مدريد من مفاوضات التعاقد مع مبابي، يبدو أن مستقبل المهاجم الفرنسي قد حسم ما لم يتغير الوضع وتحدث مفاجآت في الساعات القليلة المقبلة.

وبات من المرجح جدا أن يلعب المهاجم البالغ من العمر 22 عاما موسما خامسا مع باريس سان جيرمان، على الرغم من وضعه التعاقدي.

ووقع مبابي مع فريق العاصمة الفرنسية عقدا يمتد حتى حتى يونيو 2022، حينما انضم إليه في العام 2017 قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو، ورغم أن عقد المهاجم الفرنسي سينتهي العام المقبل وسيصبح اللاعب متاحا مجانا لأي فريق يريد التعاقد معه، فإن سان جيرمان رفض قبول عرضين من ريال مدريد للتخلي عن خدمات مبابي، حيث بلغ الأول 160 مليون يورو، ووصل الثاني إلى 170 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.

ويظهر ريال مدريد الآن المرشح الأوفر حظا للتعاقد مع مبابي مجانا العام المقبل، لكن القطري الخليفي لا يزال يأمل في إحباط خطط الفريق الملكي.

ووفقا لصحيفة "Le Parisien"، لا يزال الخليفي متمسكا بخيط أمل لتمديد عقد مبابي، وسيبذل قصارى جهده لإقناع بطل العالم، على الرغم من أن مهمته ستكون صعبة ومعقدة للغاية، في ظل رغبة اللاعب الفرنسي في الرحيل من أجل تحقيق حلمه باللعب للريال.