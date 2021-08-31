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مخيّم تدريبي لـ"آي. أس. كاي. أف"

31
AUGUST
2021
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اقامت جمعية " أي.أس.كاي.أف"( لبنان) مخيمها السنوي في دير المريميين بفاريا-كسروان على مدى اربعة ايام . وكسائر نشاطات  العام الجاري،  أقيم هذا المخيم تحت شعاري البودو وهما: (1) إختلق وابدع دوماً و(2) تحرك وفق خصمك.
 
شارك في المخيم 52 شخص  بين تلاميذ، أهالي ومدربين من جميع الفئات العمرية (للاولاد والكبار) والرتب (من الحزام الأبيض حتى الأسود). تم تنظيم المخيم تبعاً لاجراءات الوقاية من الكورونا، والتباعد الاجتماعي.وأُلزم جميع المشاركين بالقيام بفحوصات PCR وارتداء الكمامات الوقائية .
 
تميّز البرنامج اليومي بعدد من الصفوف في فني القتال الكاراتيه-دو والايكيدو  بالإضافة إلى تمارين تثقيفية، برامج ألعاب للتسلية وتم إجراء امتحانات  للأحزمة وقضاة تحكيم.
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