تايكواندو: مشاركة ادارية وتحكيمية في أولمبياد طوكيو لذوي الاحتياجات الخاصة

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انطلقت دورة الألعاب الأولمبية للبارا ( 2020 Paralympics) الأسبوع الفائت والتي تقام في طوكيو(اليابان) حتى 5 ايلول بعد ان تم تأجيلها العام الماضي بسبب وباء "كورونا".

وفي هذا الاطار، توجه أمين سرّ الاتحاد اللبناني للتايكواندو وعضو لجنة الاتحاد الدولي للتايكواندو لذوي الاحتياجات الخاصة الماستر مارك حرب الى العاصمة اليابانية للمشاركة كمندوب فني (technical controller) في دورة الألعاب الأولمبية للبارا تايكواندو التي ستقام على مدى ثلاثة ايام بتاريخ 2 و3 و4 أيلول 2021. كما توجّهت الحكم الدولي الماستر جولي ديب للمشاركة ضمن الجهاز التحكيمي في الدورة الأولمبية للبارا تايكواندو بعد ان تم تعيينها من قبل الاتحاد الدولي للتايكواندو.

و تأتي هذه المشاركة في سياق نجاح لعبة تايكواندو في لبنان على الأصعدة الادارية و الفنية والتحكيمية.