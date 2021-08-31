مسار رالي لبنان الدولي الثالث والأربعون بتاريخ 3 و4 و5 أيلول 2021

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ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة رالي لبنان الدولي الثالث والأربعين بتاريخ 3 و 4 و 5 أيلول 2021 المدرج ضمن الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الجاري وبرعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. تبلغ المسافة الاجمالية للرالي 478.83 كلم منها 192.30 كلم طول المراحل الخاصة العشر للسرعة.

وفي ما يلي المسار الكامل للرالي:

الجمعة

*المرحلة الخاصة الأولى الاستعراضية للسرعة( 2.52 كلم) في حرم النادي اللبناني للسيارات والسياحة : تقام الجمعة 3 ايلول ابتداءً من الساعة 20.47

سيقفل النادي في 3 أيلول 2021 من الساعة ١٢:٠٠ ظهراً ولغاية الساعة ٢٤:٠٠.

ثم تتابع السيارات طريقها بإتجاه جبيل وصولاً إلى موقف بلدية جبيل المجاني ناهية الجزء الأول ابتداءً من الساعة 21.32 للتوقف في الموقف المغلق لحين موعد انطلاق الجزء الثاني من السباق نهار السبت ٤ أيلول عند الساعة الثامنة صباحاً.

السبت

يبدأ الجزء الثاني من السباق نهار السبت بإنطلاق السيارة الأولى عند الساعة الثامنة صباحا" من داخل موقف بلدية جبيل المجاني بإتجاه البترون صعودا الى بجدرفل وصولاً إلى عين عيا.

*المرحلة الخاصة الثانية للسرعة( 21.40 كلم):

- عين عيا - دير بيللا: تنطلق هذه المرحلة من عين عيا عند الجسر صعوداً الى كفرحي، بقسميا، كفتون، صعوداً إلى المجدل، زكزوك، وطى فارس، بزيزا شناطه وصولا" إلى دير بيلّلا.

تقفل هذه الطريق نهار السبت من الساعة ٠٧:٣٠ ولغاية الساعة ١٠:٣٠

ثم تتابع السيارات طريقها الى بساتين العصي وصولا" الى صورات.

*المرحلة الخاصة الثالثة للسرعة( 26.12 كلم):

-صورات - ضهر ابي ياغي: تنطلق هذه المرحلة من مفرق صورات القديم صعوداً إلى صورات بإتجاه فتيحات، زين، آصيا، مراح الحاج، العلالي، محمرش، مار ماما، المسرح وصولاً إلى ضهر ابي ياغي.

تقفل هذه الطريق نهار السبت من الساعة ٠٦:٥٣ ولغاية الساعة ١١:٣٠

ثم تتابع السيارات طريقها إلى البقيعة، دريا نزولاً إلى جران، أوتوستراد المدفون، جبيل وصولاً إلى منطقة الخدمة في موقف بلدية جبيل المجاني، ابتداءً من الساعة ١١: ١١

ينطلق الجزء الثالث من السباق السبت بإنطلاق السيارة الأولى عند الساعة ١١:٥٤ من داخل موقف بلدية جبيل المجاني بإتجاه البترون صعودا الى بجدرفل وصولاً إلى عين عيا.

المرحلة الخاصة الرابعة للسرعة( ٢١٫٤٠كلم): *

عين عيا - دير بيللا:تنطلق هذه المرحلة من عين عيا عند الجسر صعودا" الى كفرحي، بقسميا، كفتون، صعودا" إلى المجدل، زكزوك، وطى فارس، بزيزا شناطه وصولا" إلى دير بيلّلا.

تقفل هذه الطريق نهار السبت من الساعة ١١:٠٩ولغاية الساعة ١٣:٠٩

ثم تتابع السيارات طريقها الى بساتين العصي وصولا" الى صورات.

*المرحلة الخاصة الخامسة للسرعة( ٢٦٬١٢ كلم):

-صورات - ضهر ابي ياغي:تنطلق هذه المرحلة من مفرق صورات القديم صعوداً إلى صورات بإتجاه فتيحات، زين، آصيا، مراح الحاج، العلالي، محمرش، مار ماما، المسرح وصولاً إلى ضهر ابي ياغي.

تقفل هذه الطريق نهار السبت من الساعة 12:02ولغاية الساعة ١٥:٠٢

ثم تتابع السيارات طريقها إلى البقيعة، دريا نزولاً إلى جران، أوتوستراد المدفون، جبيل وصولاً إلى منطقة الخدمة في موقف بلدية جبيل المجاني، ابتداءً من الساعة ١٤:٥٠ من نهار السبت تدخل بعدها ابتداءً من الساعة ١٥:٤٥ الى الموقف المغلق ناهية القسم الأول.

الأحد

يبدأ القسم الثاني من السباق الأحد 5 أيلول بإنطلاق السيارة الأولى عند الساعة ٧:١٥ صباحاً من داخل موقف بلدية جبيل المجاني.

ثم تتابع السيارات طريقها بإتجاه حالات ونهر ابراهيم لخوض المراحل الخاصة ليوم الأحد:

*المرحلة الخاصة السادسة للسرعة( ١٥٫٤٢كلم):

-نهر ابراهيم – مشان:

تنطلق هذه المرحلة من نهر ابراهيم صعودا" مفترق بزحل بإتجاه الشركة الفينيقية لنهر ابراهيم لتوليد الكهرباء صعوداً إلى فتري، مستديرة بير الهيت وصولاً إلى مشّان حيث نقطة التوقّف قبل مفترق مشّان، طريق فتري، قرطبا.

تقفل هذه الطريق الأحد في 5 أيلول من الساعة 06:10ولغاية الساعة 09:10

ثم تتابع السيارات طريقها نزولا نحو بير الهيت وصولا الى الأوتستراد نحو جبيل صعودا باتجاه حبوب.

*المرحلة الخاصة السابعة للسرعة( ٢١٬٣٠كلم).

-حبوب – بنتاعل: تنطلق هذه المرحلة من حبوب صعودا" باتجاه فدار التحتا ، فدار الفوقا ، مزرعة العين ، بشتليدا ، حجولا ، بركة حجولا ، جربتا وصولاً الى بنتاعل.

تقفل هذه الطريق الأحد من الساعة 07:08 ولغاية الساعة 10:08

ثم تتابع السيارات طريقها الى منطقة الخدمة في جبيل ابتداءً من الساعة ٠٩:٢٦

ثم تنطلق السيارات مجددا" الى نهر ابراهيم ابتداءً من الساعة ١٠:٢١

*المرحلة الخاصة الثامنة للسرعة( ١٥٫٤٢كلم):

-نهر ابراهيم – مشان:

تنطلق هذه المرحلة من نهر ابراهيم صعودا" الى مفترق بزحل بإتجاه الشركة الفينيقية لنهر ابراهيم لتوليد الكهرباء صعوداً إلى فتري، مستديرة بير الهيت وصولاً إلى مشّان حيث نقطة التوقّف قبل مفترق مشّان، طريق فتري، قرطبا.

تقفل هذه الطريق الأحد من الساعة ٠٩:١٦ ولغاية الساعة ١٢:١٦

ثم تتابع السيارات طريقها نزولا نحو بير الهيت وصولا الى الأوتوستراد نحو جبيل صعودا باتجاه حبوب.

*المرحلة الخاصة التاسعة للسرعة( ٢١٬٣٠كلم).

-حبوب – بنتاعل: تنطلق هذه المرحلة من حبوب صعودا" باتجاه فدار التحتا ، فدار الفوقا ، مزرعة العين ، بشتليدا ، حجولا ، بركة حجولا ، جربتا وصولاً الى بنتاعل.

تقفل هذه الطريق الأحد من الساعة ١٠:١٤ولغاية الساعة ١٣:١٤

ثم تتابع السيارات طريقها الى نقطة التجمع في جبيل ابتداءً من الساعة ١٢:٣٢

ثم تنطلق السيارات مجددا" الى جبيل صعودا" الى حبوب ابتداءً من الساعة ١٣:٣٢

*المرحلة الخاصة العاشرة للسرعة ٢١٬٣٠كلم:

-حبوب – بنتاعل:

تنطلق هذه المرحلة من حبوب صعودا" باتجاه فدار التحتا ، فدار الفوقا ، مزرعة العين ، بشتليدا ، حجولا ، بركة حجولا ، جربتا وصولاً الى بننتاعل.

تقفل هذه الطريق الأحد من الساعة ١٣:١٤ ولغاية الساعة ١٥:١٧

ثم تتابع السيارات طريقها باتجاه حالات، نهر ابراهيم، طبرجا، جونيه الكسليك لتدخل النادي اللبناني للسيارات والسياحة ، ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ ناهية السباق لتجري عملية تتويج الفائزين .