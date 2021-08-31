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ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أنهى فحوصه الطبية مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي عرض عليه أيضا أن يتولى منصبا عقب اعتزاله اللعبة، وفق تقارير صحفية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مانشستر يونايتد عرض على رونالدو تولي منصب إداري، بعد أن يقرر اعتزال كرة القدم، ليضمن الاستفادة من الخبرات العظيمة التي اكتسبها واحد من أمهر لاعبي كرة القدم على الإطلاق.

وأعلن مانشستر يونايتد، في وقت سابق، توصله إلى اتفاق مع يوفنتوس الإيطالي، من أجل ضم اللاعب الذي يبلغ من العمر 36 عاما.

وجرى الاتفاق على عدد من التفاصيل في العقد الذي تصل مدته إلى عامين، فيما سيجري ترتيب باقي البنود قبل التاريخ النهائي، ليلة الثلاثاء.

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وبموجب الاتفاق، سيدفع النادي الإنجليزي ما يقارب 15 مليون يورو، إضافة إلى حوافز من 8 ملايين يورو.

وخضع كابتن منتخب البرتغال لكرة القدم، لفحص طبي، خلال نهاية الأسبوع الماضي، بعاصمة بلاده لشبونة.

وسجل رونالدو 118 هدفا خلال 292 مباراة، عندما لعب لأول مرة لفائدة مانشستر يونايتد ما بين 2003 و2009.

وجرى تأكيد رحيل رونالدو عن يوفنتوس، الجمعة الماضي، من قبيل المدرب ماسيميليانو أليغري، الذي قال إن الدون أخبره بعدم رغبته في مواصلة اللعب للفريق.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أنه من المرجح جدا أن يحصل "الدون"، على القميص رقم 7، وهو الرقم الذي ارتداه في كل نادٍ لعب معه منذ عام 2003 - باستثناء عام واحد.

ورغم أن الرقم "7" ليس متاحا في الوقت الحالي، إذ يرتديه المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، فمن المتوقع أن يتنازل عليه هذا الأخير لصالح رونالدو.

ويملك هذا الرقم أهمية خاصة في "الشياطين الحمر"، حيث تعاقب عليه عدد من أساطير النادي مثل دينيس لو وجورج بيست وبرايان روبسون وإريك كانتونا وديفيد بيكهام.

أمر آخر سيحصل عليه رونالدو بعد عودته إلى "أولد ترافورد"، وهو شارة القيادة، التي يحملها حاليا المدافع هاري ماغواير.

ومع عودة رونالدو بالتأكيد ستذهب له شارة القيادة، باعتباره واحدا من أهم أساطير مانشستر يونايتد، كما أنه أقدم اللاعبين في الفريق، وأكثرهم شهرة وإنجازات في عالم كرة القدم