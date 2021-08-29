كأس الصيف في الكرة الطائرة لقب الرجال بين حامات وقنات والسيدات بين القلمون وبيبلوس

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تختتم مساء الثلاثاء 31 آب الجاري مسابقة كأس الصيف في الكرة الطائرة للرجال والسيدات التي ينظّمها الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة .فعلى ملعب نادي الفيدار، أقيم الدور نصف النهائي للرجال والسيدات امام جمهور غفير تقدّمه امين عام الاتحاد عصام ابو جودة وعضوا الاتحاد المحاسب ناجي باسيل وخليل كفوري .وجاءت النتائج كالآتي:

في فئة السيدات، فاز الرياضي القلمون على الرياضي بعبدا 3/1 و بيبلوس جبيل على بيروت 1875 3/0.

ولدى الرجال،فاز شبيبة حامات على سبيدبول شكا 3/2 و الإنعاش قنات على النجوم جونيه 3/1.

أشرف على الدور نصف النهائي امين عام الاتحاد عصام ابو جوده وعاونه الفنّيان طوني غانم وميلاد مخلوف و قاد مبارياتها الحكمان الدوليان شبل ضرغام و حنا الزيلع وعاونهما الاتحاديون جويل القوبا و ربيع خوري و روزين زغيب.

هذا و تقام المباراتان النهائيتان لفئتي الرجال والسيدات يوم الثلاثاء الواقع فيه 31 آب الجاري على ملعب نادي الرياضي الفيدار كالآتي:

-الساعة 20.00- نهائي السيدات :الرياضي القلمون مع بيبلوس جبيل في مواجهة شمالية-جبيلية لدى الجنس الناعم.

-الساعة 21.30- نهائي الرجال : شبيبة حامات مع الإنعاش الاجتماعي قنات في مواجهة شمالية –شمالية لدى الجنس الخشن وتحديداً ساحلية(حامات) وعليا(قنات) .

وفي الختام يتوّج رئيس الاتحاد وليد القاصوف واعضاء الاتحاد الفرق الفائزة.

هذا ودعا اتحاد الكرة الطائرة عشاق اللعبة الى حضور المباراتين النهائيتين.