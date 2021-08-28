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دعت AMT"آي. أم . تي" رايسينغ(ادفنسد ميكانيكال تيونينغ) رجال الصحافة والاعلام الى حضور المؤتمر الصحافي الذي ستعقده ابتداء من الساعة السادسة والنصف من مساء الأحد الواقع فيه 29 آب الجاري للاعلان رسمياً عن مشاركة سائقي الفريق وملاحيهم في رالي لبنان الدولي الثالث والأربعين الذي سينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في بداية ايلول المقبل.

وسيُعقد المؤتمر الصحافي في مقر "اي.أم .تي" في المنطقة الصناعية ببكفيا.

والسائقون والملاحون الذين يؤلفون الفريق هم:السائق هنري قاعي(مواليد 1980) وملاحه كارلوس حنا(1986)،السائق دافيد مزهر(1977) وملاحه شادي نصر(1978)،السائق الياس الدهني(1994) وملاحه أمين عقل(1980) ،السائق ألبير حايك(1981) وملاحه لؤي صقر(1979).

لأي معلومات اعلامية الرجاء الاتصال على الرقم:

009613728333