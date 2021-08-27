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موعد الظهور الأول لرونالدو مع مانشستر يونايتد بعد عودته للفريق

27
AUGUST
2021
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تعاقد نادي مانشستر يونايتد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لفترة ثانية، على أمل أن يضيف الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات زخما إلى حملة يونايتد الجديدة للظفر بلقب الدوري الإنجليزي.

ومن المرتقب أن يحظى النجم البرتغالي، الذي سبق له التألق في صفوف مانشستر يونايتد بين 2003 و2009 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد، باستقبال حار في أول مباراة سيخوضها مع "الشياطين الحمر".

 

ووفقا لموقع "walesonline"، فمن المرجح أن تكون أولى مباريات رونالدو بقميص مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد في 11 سبتمبر المقبل، إذ أنه من الصعب للغاية أن يلحق بمواجهة وولفرهامبتون يوم غد الأحد، أي أن "الدون" سيخوض تصفيات كأس العالم مع منتخب البرتغال الشهر المقبل، ثم يعود إلى ناديه الجديد.

وإن لم يشارك رونالدو في لقاء نيوكاسل، فستكون الفرصة متاحة أمامه للظهور بالقميص الأحمر للمرة الأولى بعد عودته في مباراة وست هام، المقررة في 19 سبتمبر المقبل، قبل أن يواجه "الشياطين الحمر" نفس الفريق مرة أخرى في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، في 21 سبتمبر.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد، لم يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ العام 2013.

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