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هكذا جاء سحب قرعة دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

26
AUGUST
2021
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تم سحب قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وجاءت كالتالي:

- المجموعة الاولى: مانشستر سيتي (إنكلترا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، لايبزيغ (ألمانيا)، كلوب بروج (بلجيكا).

- المجموعة الثانية: أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، ليفربول (إنكلترا)، بورتو (البرتغال)، ميلان (إيطاليا).

-المجموعة الثالثة: سبورتينغ (البرتغال)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، أياكس أمستردام (هولندا)، بشيكتاش (تركيا).

-المجموعة الرابعة: إنتر (إيطاليا)، ريال مدريد (إسبانيا)، شاختار دانييتسك (أوكرانيا)، شريف تيراسبول (مولدافيا).

- المجموعة الخامسة: بايرن ميونيخ (ألمانيا)، برشلونة (إسبانيا)، بنفيكا (البرتغال)، دينامو كييف (أوكرانيا).

-المجموعة السادسة: فياريال (إسبانيا)، مانشستر يونايتد (إنكلترا)، أتالانتا (إيطاليا)، يونغ بويز (سويسرا).

-المجموعة السابعة: ليل (فرنسا)، إشبيلية (إسبانيا)، سالزبيرغ (النمسا)، فولفسبورغ (ألمانيا).

- المجموعة الثامنة: تشيلسي (إنكلترا)، جوفنتوس (إيطاليا)، زينيت سان بطرسبرغ (روسيا)، مالمو (السويد).

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