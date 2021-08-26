غوارديولا يكشف عن خطوته المقبلة بعد مانشستر سيتي

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كشف المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا عن خطوته المقبلة بعد الانتهاء من مهمته مع النادي الإنجليزي.

وأكد المدرب الإسباني أنه قد يتجه لتدريب أحد المنتخبات بعد نهاية رحلته مع السيتي في 2023، معتبرا أنها "الخطوة التالية" الواجب أخذها في مسيرته التدرييية.

وقال المدرب البالغ 50 عاما: "أحد المنتخبات. نعم. إذا كان هذا ممكنا، خطوتي المقبلة ستكون تدريب أحد المنتخبات. ولكن علي أن أستريح لفترة أولا بعد سبع سنوات (مع مانشستر سيتي).

وتابع: "علي أن أتوقف لتقييم ما قدمناه، والتعلم من مدربين آخرين، وربما السير في هذا الدرب. أرغب في قيادة منتخب في بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020)، أو في كوبا أمريكا، أو في المونديال".

أما عند سؤاله عن إمكانية تدريب منتخب البرازيل في المستقبل، فقال: "لا أفكر في تدريب منتخب بعينه ولكن من الصعب على الأجانب تدريب منتخبات مهمة كالبرازيل".

وأتم: "اليوم البرازيل منتخب رائع مع تيتي، البرازيل دائما ما كانت مرشحا بارزا وستظل كذلك لتحقيق لقب كأس العالم".

يذكر أن غوارديولا يعيش حاليا عامه الخامس مع مانشستر سيتي بعدما جدد عقده العام الماضي ليبقى حتى 2023 في ملعب الاتحاد.