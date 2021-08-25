دورة نادي عندقت بكرة القدم

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تتواصل يومياً وبنجاح كبير دورة نادي عندقت الرياضي بكرة القدم التي ينظمها على ملاعبه في بلدة عندقت(محافظة عكار) بمشاركة 15 فريق من قرى وبلدات عكار وبحضور جمهور كبير من هواة الرياضة عامة وكرة القدم خاصة.وانطلقت الدورة في 21 آب الجاري وتختتم بالمباراة النهائية التي ستقام في 4 ايلول المقبل وحُدّد موعد الدور نصف النهائي في 2 ايلول .وسينطلق الدور الثاني من الدورة الاثنين المقبل 30 آب الجاري.وتقام يومياً عدة مباريات ومنها تحت الأضواء الكاشفة على الملعب الأخضر التابع للنادي المنظّم.

وفي ما يلي النتائج المسجلة ضمن الدور الأول من الدورة:فاز عيدمون على أكروم(7-5) واتحاد المشاتي على اتحاد عكار العتيقة(3-2) وشدرا على وادي خالد(10-3) وشباب عيدمون على عندقت(تحت ال18 سنة)(4-0) ومشتى حسن على البرج(3-2) والسفينة على العماير(4-3) والاتحاد على عكار العتيقة(7-4) وعيدمون على عندقت(9-2) واتحاد المشاتي على وادي خالد(7-4) وعكار العتيقة على شدرا(5-2).

وبهدف صقل المواهب الصاعدة للاستحقاقات المقبلة ،اشرك نادي عندقت فريق الناشئين تحت ال18 سنة الى جانب فريق الرجال التابع للنادي.

يشار الى أن نادي عندقت نظّم وبنجاح دورة "اللاعب الراحل انطوني بربر" في كرة السلة منذ فترة واحرز النادي المنظّم لقبها .وتوّج رئيس نادي عندقت بطل "سباقات تحدي فيراري" تاني حنا الفرق الفائزة.