living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دورة نادي عندقت بكرة القدم

25
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تتواصل يومياً وبنجاح كبير دورة نادي عندقت الرياضي بكرة القدم التي ينظمها على ملاعبه في بلدة عندقت(محافظة عكار) بمشاركة 15 فريق من قرى وبلدات عكار وبحضور جمهور كبير من هواة الرياضة عامة وكرة القدم خاصة.وانطلقت الدورة في 21 آب الجاري وتختتم بالمباراة النهائية التي ستقام في 4 ايلول المقبل وحُدّد موعد  الدور نصف النهائي في 2 ايلول  .وسينطلق الدور الثاني من الدورة الاثنين المقبل 30 آب الجاري.وتقام يومياً عدة مباريات ومنها تحت الأضواء الكاشفة على الملعب الأخضر التابع للنادي المنظّم.
 
وفي ما يلي النتائج المسجلة ضمن الدور الأول من الدورة:فاز عيدمون على أكروم(7-5) واتحاد المشاتي على اتحاد عكار  العتيقة(3-2) وشدرا على وادي خالد(10-3) وشباب عيدمون على عندقت(تحت ال18 سنة)(4-0) ومشتى حسن على البرج(3-2) والسفينة على العماير(4-3) والاتحاد على عكار العتيقة(7-4) وعيدمون على عندقت(9-2) واتحاد المشاتي على وادي خالد(7-4) وعكار العتيقة على شدرا(5-2).
 
وبهدف صقل المواهب الصاعدة للاستحقاقات المقبلة  ،اشرك نادي عندقت فريق الناشئين تحت ال18 سنة الى جانب فريق الرجال التابع للنادي. 
يشار الى أن نادي عندقت نظّم وبنجاح دورة "اللاعب الراحل انطوني بربر"  في كرة السلة منذ فترة  واحرز النادي المنظّم لقبها .وتوّج رئيس نادي عندقت بطل "سباقات تحدي فيراري" تاني حنا الفرق الفائزة. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout