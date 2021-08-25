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الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ 13 بتاريخه

25
AUGUST
2021
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ضمن نادي الزمالك بطولة الدوري المصري بعد فوزه على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد وتوسيع فارق النقاط إلى 6 مع خصمه الأهلي الذي حل في المركز الثاني.
 
وجاءت أهداف نادي الزمالك بتوقيع أحمد زيزو في الدقيقة الثامنة من المباراة ليردف الثاني اللاعب أشرف عبد الباقي قبل نهاية المباراة بدقائق.
 
ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة من أصل 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، برصيد 60 هدفا بينما منيت شباكه بـ20 هدفا.
 
وكان قد اعتبر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك "المُجمد" مرتضى منصور، فوز الزمالك بالدوري رد اعتبار له ولأبنائه على حد قوله.
 
وغرد "منصور"، عبر حسابه على "تويتر " قائلاً: " شدوا حيلكم يا أبطال قربتم من حصد بطولة غالية بجهدكم وعرقكم وربنا معاكم إن شاء الله، وتسعدوا جماهيركم".
 
مضيفاً: "سأكون أسعد الزملكاويه بهذا اللقب لأني اعتبره رد اعتبار لي ولأبنائي لأننا من وفقنا في اختيار هؤلاء اللاعبين والتعاقد معهم ليس في كرة القدم فقط، ولكن في كل الألعاب الجماعية".
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