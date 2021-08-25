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احتفالية كبرى لـ"المارد الأبيض" عقب التتويج بالدوري المصري

25
AUGUST
2021
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يسعى نادي الزمالك المصري إلى إقامة احتفالية كبرى بعد الفوز بدرع الدوري للمرة الـ 13 في تاريخ القلعة البيضاء للاحتفاء بمجهود فريق كرة القدم الذي خاض منافسة قوية مع منافسه التقليدي النادي الأهلي.
 
ويتحدث محمد الإتربي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك إلى موقع "سكاي نيوز عربية" قائلا: "نُخطط دائما لإسعاد جمهور النادي، حاولنا الاجتهاد من أجل الحصول على اللقب الغالي، حققنا المطلوب وهو التتويج بالبطولة والآن جاء وقت الاحتفال".
 
وعلت هتافات الجمهور وصيحات الانتصار داخل أرجاء نادي الزمالك في منطقة ميت عقبة بالجيزة بعد انتهاء المباراة التي جمعت فريقهم بالإنتاج الحربي والفوز بهدفين مقابل لا شيء ليضمن بذلك المارد الأبيض استعادة درع الدوري بعد غياب لـ 6 سنوات.
 
ويضيف الإتربي لموقع "سكاي نيوز عربية": "هناك اجتماع قريب داخل النادي بين أعضاء اللجنة من أجل التجهيز للفترة القادمة، وسنعمل على تنفيذ احتفالية تليق باسم الزمالك العريق بعد استلام درع الدوري يوم الجمعة القادمة في مباراة البنك الأهلي".
 
واتسع الفارق بين الزمالك والأهلي إلى 6 نقاط في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري بعد تعادل الشياطين الحمر مع نادي الجونة بـ 3 أهداف لكل فريق ليحتل المركز الثاني بـ 73 نقطة بينما يتصدر الفريق الأبيض الترتيب بـ 79 نقطة.
 
ويؤكد الإتربي أن اللجنة المسؤولة عن إدارة الزمالك تثمن جهود اللاعبين في تحقيق نتائج إيجابية خلال مشوار الدوري وخاصة المباريات الأخيرة رغم الصعوبات التي واجهت الفريق موضحا لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هناك مكافآت خاصة سيتم منحها إليهم لاقتناص البطولة الغالية بأداء رجولي.
 
وتعرض الزمالك إلى تحديات عديدة خلال الموسم الحالي من الدوري حيث شهد النادي تغيير عدد من مجالس الإدارات والوقوع في عدد من الأزمات المالية فضلا رحيل عناصر هامة بالفريق دون تعويض غيابهم مثل الهداف مصطفى محمد ولاعب خط الوسط فرجاني ساسي.
 
ويتابع نائب رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك: "تعاهدنا على الفوز بالدوري المصري، كان الجميع على قلب رجل واحد، انهمك كل فرد بمنظومة كرة القدم في أداء المطلوب على أكمل وجه، كنا نشعر دائما برغبتهم الشديدة في التتويج باللقب".
 
وانتشرت مقاطع فيديو قصيرة من داخل غرفة الملابس الخاصة بالزمالك في ستاد الدفاع الجوي بينما يحتفل اللاعبين بطريقة صاخبة ومرحة بحصد بطولة الدوري من بينهم قائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا الذي أحرز اللقب للمرة الثالثة في مسيرته حيث سبق وأن فاز مع الفريق في موسمي (2002-2003) و (2003-2004).
 
ويوضح عمرو أدهم، عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الحصول على الدوري المصري حدث هام يستوجب إقامة احتفال كبير بمشاركة جمهور القلعة البيضاء في أنحاء مصر، منوها إلى أنها خطوة ضرورية وسيتم الإعلان عنها قريبا.
 
ويوجه أدهم رسالة إلى جمهور الزمالك قائلا: "نعمل فقط من أجلكم، هناك جهد متواصل لا يتوقف أبدا حتى نضع النادي في المكانة التي يستحقها وأن يبقى دائما في دائرة المنافسة وحصد البطولات، وهذا الموسم شهد نجاح في عدد كبير من الألعاب الرياضية من بينها كرة القدم".
 
ويذكر عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك لموقع "سكاي نيوز عربية": "من أسباب النجاح الرئيسية للفريق هو توفير الأجواء الجيدة لهم للتركيز داخل الملعب فقط وذلك ما جرى في المعسكر الذي أُقيم بمحافظة الإسكندرية، وأيضا منحهم الهدوء والدعم اللازم بعد كل مباراة لدفعهم إلى مزيد من الانتصارات".
 
ويختتم أدهم حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "أشكر الجمهور الوفي على الوقوف خلفنا في جميع المواقف، وجميع اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية على العطاء بلا حدود لإعلاء شأن الزمالك، ونعدكم بنجاحات أكثر في المرحلة المقبلة".
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