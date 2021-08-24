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رالي لبنان الدولي ال43: 26 سائق على رأسهم القطري ناصر العطية واللبناني روجيه فغالي

24
AUGUST
2021
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أعلن  النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) عن مشاركة 26 سيارة  في رالي لبنان الدولي الثالث والأربعين الذي سينظمه في 3 و4 و5 أيلول المقبل برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد اقفال باب التسجيل .ويندرج السباق في اطار الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات لعام  2021 بعد رالي قطر ورالي الأردن .تبلغ المسافة الاجمالية للرالي 478.83  كلم منها 192.30 كلم طول المراحل الخاصة وعددها عشر (مرحلة استعراضية افتتاحية واحدة وتسع مراحل خاصة للسرعة) على مسار أسفلتي .
 
 
وعلى رأس المشاركين القطري ناصر صالح العطية(بطل الشرق الأوسط 16 مرة وبطل رالي لبنان مرة واحدة) واللبناني روجيه فغالي(بطل رالي لبنان 14 مرة)  والكويتي مشاري الظفيري.وفي"جردة" دقيقة للسائقين يلاحظ مشاركة  قطريين اثنين  وأردنيين اثنين وكويتي واحد و21 لبناني.وبالنسبة للملاحين،يشارك ايطالي واحد وفرنسي واحد وقطري واحد وثلاثة اردنيين و20 لبناني.وسبق لاثنين من المشاركين ان احرزا لقب رالي لبنان وهما اللبناني فغالي والقطري العطية.
 
لائحة المشاركين
وفي ما يلي أسماء السائقين وملاحيهم وسياراتهم:
1-ناصر صالح العطية(قطر) وماتيو بوميل(فرنسي يحمل رخصة رياضية من امارة أندورا الأوروبية ) على فولسفاكن بولو جي تي أي أر5
2-روجيه فغالي(لبنان) وجوزيف مطر(لبنان) على سكودا فابيا رالي 2
3-رودريك الراعي(لبنان) وجورج ناضر(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
4-ألكس فغالي(لبنان) وجورج دعيبس(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
5-شادي فقيه(لبنان) وسامر صفير(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
6-ماتيو روبواسون(لبنان) ودولين شلينك(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
7-جوزيف هندي(لبنان) وفيكين كنلدجيان(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
8-مشاري الظفيري(الكويت) وناصر الكواري(قطر) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
9-باسل ابو حمدان(لبنان) وفراس الياس(لبنان) على سيتروين دي اس 3
10-طارق يونس(لبنان) وروني بو عبدو(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
11-رأفت المهتار(لبنان) وجورج شهوان(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
12-دافيد مزهر (لبنان) وشادي نصر(لبنان) على سيتروين دي اس 3
13-..............................................................................................
14-هنري قاعي(لبنان) وكارلوس حنا(لبنان) على رينو كليو
15-ناصر خليفة العطية(قطر) وجيوفاني برناتشيني (ايطالي الجنسية ويملك رخصة رياضية من بولندا)
16-احمد خالد(لبنان) وموسى جهيريان(الاردن) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو  10
17-الياس الدهني(لبنان) وامين عقل(لبنان) على سيتروين دي اس 3
18-ألبير حايك(لبنان) ولؤي صقر(لبنان) على رينو كليو
19-جو قزي(لبنان) وعمر مذكور(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
20-جوزيف سالم (لبنان) وروني مارون(لبنان) على بيجو 208
21-جواد سليم(لبنان) ويوسف صالح(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
22-عيسى ابو جاموس(الأردن) وعماد جمعه(الأردن) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
23-عاصم عارف(الأردن) وأحمد جانخوت(الأردن) على رينو كليو ار اس
24-سيرج عقيقي(لبنان) وكريستوف عقيقي(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8
25-وليد شلينك(لبنان) واندريه عشقوتي(لبنان) على رينو كليو أر اس
26-كارل رزق(لبنان) وكريم ابو الياس(لبنان) على سوزوكي سويفت 1.6
27-اميل خويري (لبنان) وطارق ملحم(لبنان) على رينو كليو ار أس. 
 
 
لأي معلومات اعلامية الرجاء الاتصال على الرقم:
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