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الكرة الطائرة: كأس الصيف للرجال و السيدات

24
AUGUST
2021
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يتابع الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة مباريات كأس الصيف للرجال و السيّدات بعد إنتهاء تصفيات المجموعات التي انطلقت في الخامس من شهر آب الجاري و سجلت خلالها النتائج التالية:
 
السيدات
في فئة السيدات، فاز الرياضي عمشيت على حفرون اهمج 3/0 و بيبلوس جبيل على الرياضي عمشيت 3/0 و على حفرون اهمج 3/0 و فاز الرياضي القلمون على كل من بيبلوس جبيل و حفرون إهمج و الرياضي عمشيت 3/0 و فاز الرياضي بعبدا على الرياضي المنصف 3/0 و بيروت 1875 على كل من الرياضي المنصف 3/0 و على الرياضي بعبدا 3/2 .و سيقام يوم الخميس 26 آب على ملاعب نادي الرياضي الفيدار  الدور النصف نهائي فيلعب الرياضي القلمون مع الرياضي بعبدا و بيبلوس جبيل مع بيروت 1875 ليلعب الفائزان في المباراة النهائية يوم الثلاثاء 31 الجاري.
 
الرجال
اما فئة الرجال، فقد فاز بالتصفيات وفي المجموعة "أ"   كل من إنماء الدامور على الرياضي بعبدا 3/1 و الرياضي لحفد على إنماء الدامور 3/0 و على الرياضي بعبدا 3/1  و فاز الرياضي الفيدار الرياضي لحفد 3/0 و بيروت  1875 على كل من الرياضي الفيدار 3/0 و على الرياضي لحفد 3/0 و سبيدبول شكا على كل من الرياضي لحفد 3/0 و على الرياضي الفيدار 3/0 و على الرياضي 1875 3/0.
 
و في المجموعة "ب" ، فاز بيبلوس جبيل على الرياضي حالات 3/1 و الرياضي مشمش على الرياضي حالات 3/0 و على بيبلوس جبيل 3/2 و النجوم جونيه على كل من الرياضي حالات 3/0  و الرياضي مشمش 3/0   و بيبلوس جبيل 3/0.
 
في المجموعة "ج" ، فاز الشباب البترون على حفرون اهمج 3/0 و فاز الإنعاش قنات على حفرون اهمج 3/0 و على الشباب البترون 3/0 و فاز الرياضي حبوب على كل من حفرون اهمج 3/0 و على الشباب البترون 3/0 و على الإنعاش قنات 3/1.
 
في المجموعة "د" ، فاز الرياضي عمشيت على الرابطة دير عمار 3/1 و الرابطة دير عمار على الرياضي القلمون 3/2 وشبيبة حامات على الرياضي عمشيت 3/1 و على الرابطة دير عمار 3/2 و فاز الرياضي القلمون على الرياضي عمشيت 3/0 و على شبيبة حامات 3/1. 
 
هذا و تقام مباريات الدور الربع نهائي الثلاثاء والأربعاء  فيلتقي في المباراة الاولى  سبيدبول شكا و الرياضي مشمش ، و في الثانية الرياضي حبوب مع  شبيبة حامات  و في الثالثة بيروت 1875 مع النجوم جونيه و في المباراة الرابعة الإنعاش قنات مع الرياضي القلمون، على ان تقام مباريات الدور النصف نهائي بين الفرق الأربعة الفائزة من الدور الربع نهائي يوم الجمعة 27 آب الجاري لتنتهي البطولة بالمباراة النهائية على ملعب الرياضي الفيدار يوم الثلاثاء المقبل  في 31 الجاري.
 
اشرف على المباريات لدى الرجال والسيدات  أمين عام الاتحاد عصام ابو جودة و عاونه الفنيون طوني غانم - يوسف الخوري -  ميلاد مخلوف -  نخله ناصيف و قادها الحكام الدوليون شبل ضرغام ، جوزيف خرما ، مصطفى جراد ، حنّا الزيلع و داني حبيب و الاتحاديون جوال القوبا – سعيد كبريانوس - عبد الله غوش – ربيع خوري – طوني جرجس – مارك طراد – فاطمة طاش – شفاء سرحان – بسّام ملاّط  - ضرار عبيد – هاني حليحل – عبد الرحمن حليحل - مجد ضرغام  - محمد بركات – بديع ابو صالح – روزين زغيب.
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