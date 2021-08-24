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"سبورت إيطاليا" تفجرها.. دور رونالدو مع يوفنتوس انتهى.. وهذه وجهته المقبلة

24
AUGUST
2021
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فجر الرئيس التنفيذي لشبكة "سبورت إيطاليا"، ميشيل كريشيلو، مفاجأة من العيار الثقيل، بقوله إن دور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس قد انتهى، وتوتنهام وجهة محتملة له.
 
وترددت أنباء قوية عن رحيل رونالدو عن يوفنتوس هذا الصيف، وعزز تلك الأنباء جلوسه احتياطيا في مباراته أمام أودينيزي (2-2) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في الجولة الافتتاحية للدوري الإيطالي.
 
وقال ميشيل كريشيلو: "منذ عودته قلنا ذلك، هناك رغبة واضحة من جانب ماكس أليغري، المدير الفني ليوفنتوس، في عدم التعاون مع رونالدو، والعكس صحيح".
 
وأضاف: "انتهى دور رونالدو بألوان يوفنتوس، وقد تأكد ذلك من خلال جلوسه احتياطيا أمام أودينيزي، وبات توتنهام وجهة محتملة بالنسبة له".
 
ويسعى توتنهام لإيجاد بديل لمهاجمه هاري كين، الذي يضغط بكل قوة من أجل مغادرة السبيرز هذا الصيف، والانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي.
روسيا اليوم
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