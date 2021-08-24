لماذا تفوقت أندية إنجلترا في سوق الانتقالات الصيفية؟

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أبرمت الأندية الإنجليزية عدة صفقات كبرى خلال الصيف الجاري، في الوقت الذي تعاني خلاله أندية أوروبا العظمى ولا تستطيع الإنفاق مثل كبار البريميرليغ.

وضم مانشستر سيتي جاك غريليش من أستون فيلا مقابل 100 مليون إسترليني، ويحاول ضم هاري كين من توتنهام هوتسبير بصفقة تتراوح بين 120 إلى 150 مليون إسترليني، ونجح تشيلسي في ضم روميلو لوكاكو بنحو 100 مليون إسترليني.

ونجح مانشستر يونايتد في ضم جايدن سانشو من بوروسيا دورتموند مقابل 75 مليون إسترليني بالإضافة إلى صفقة رافائيل فاران من ريال مدريد بأكثر من 45 مليون إسترليني.

على الجهة الأخرى يقول يوليان ناغلزمان مدرب بايرن ميونيخ :"لسنا في البريميرليغ، لا يمكننا الإنفاق بهذه الطريقة"، وهو التصريح الذي أثار التساؤلات حول أسباب تفوق أندية إنجلترا في الانتقالات.

تفوق إنجليزي

يرى مارتن زيغلر رئيس القسم الرياضي بصحيفة "تايمز" الإنجليزية أن أسباب تفوق أندية بلاده يعود إلى عدة أسباب أهمها الحماية التي تمتعت بها خلال فترة الوباء.

وقال زيغلر: "هناك جوانب مختلفة لهذا الأمر، من بينها أن الدوري الإنجليزي محمي من الآثار السلبية على المستوى المالي من جائحة كورونا".

ويوضح زيغلر: "صفقة البث التلفزيوني أمنت مبالغ متساوية لأندية البريميرليغ، وتمت زيادتها من خلال البث في عدة مناطق أخرى، وهو ما منح الأندية القدرة على الإنفاق في ظل الركود العالمي في سوق الانتقالات".

ميزة إضافية

القيود على إنفاق الأندية بعد جائحة كورونا لم يعد كما السابق، وعن هذا يقول زيغلر: "ما منح أندية إنجلترا قوة إضافية أن الإنفاق ليس مقيدا الآن بقواعد اللعب المالي النظيف بعد سماح ويفا بتجميد اللوائح بعد الجائحة".

وقال مارتن: "الاتحاد الأوروبي يبحث الآن عن بديل لقواعد اللعب المالي النظيف، بأن يضع حدا أقصى للرواتب، أو نسبة من الإيرادات، وقد يفرض ضرائب تصل إلى 70 بالمئة للأندية التي تخرق القواعد الجديدة".

وأنهى زيغلر: "قواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة لمحاربة الإنفاق الزائد ليست مثالية، ولكنها أفضل من قواعد اللعب المالي النظيف وتستحق التفكير، ومع ذلك، فإنها لن تكون عقبة أمام تلك الأندية التي لا يعترض المال طريقها".