living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لماذا تفوقت أندية إنجلترا في سوق الانتقالات الصيفية؟

24
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أبرمت الأندية الإنجليزية عدة صفقات كبرى خلال الصيف الجاري، في الوقت الذي تعاني خلاله أندية أوروبا العظمى ولا تستطيع الإنفاق مثل كبار البريميرليغ.
 
وضم مانشستر سيتي جاك غريليش من أستون فيلا مقابل 100 مليون إسترليني، ويحاول ضم هاري كين من توتنهام هوتسبير بصفقة تتراوح بين 120 إلى 150 مليون إسترليني، ونجح تشيلسي في ضم روميلو لوكاكو بنحو 100 مليون إسترليني.
 
ونجح مانشستر يونايتد في ضم جايدن سانشو من بوروسيا دورتموند مقابل 75 مليون إسترليني بالإضافة إلى صفقة رافائيل فاران من ريال مدريد بأكثر من 45 مليون إسترليني.
 
على الجهة الأخرى يقول يوليان ناغلزمان مدرب بايرن ميونيخ :"لسنا في البريميرليغ، لا يمكننا الإنفاق بهذه الطريقة"، وهو التصريح الذي أثار التساؤلات حول أسباب تفوق أندية إنجلترا في الانتقالات.
 
تفوق إنجليزي
 
يرى مارتن زيغلر رئيس القسم الرياضي بصحيفة "تايمز" الإنجليزية أن أسباب تفوق أندية بلاده يعود إلى عدة أسباب أهمها الحماية التي تمتعت بها خلال فترة الوباء.
 
وقال زيغلر: "هناك جوانب مختلفة لهذا الأمر، من بينها أن الدوري الإنجليزي محمي من الآثار السلبية على المستوى المالي من جائحة كورونا".
 
ويوضح زيغلر: "صفقة البث التلفزيوني أمنت مبالغ متساوية لأندية البريميرليغ، وتمت زيادتها من خلال البث في عدة مناطق أخرى، وهو ما منح الأندية القدرة على الإنفاق في ظل الركود العالمي في سوق الانتقالات".
 
ميزة إضافية
 
القيود على إنفاق الأندية بعد جائحة كورونا لم يعد كما السابق، وعن هذا يقول زيغلر: "ما منح أندية إنجلترا قوة إضافية أن الإنفاق ليس مقيدا الآن بقواعد اللعب المالي النظيف بعد سماح ويفا بتجميد اللوائح بعد الجائحة".
 
وقال مارتن: "الاتحاد الأوروبي يبحث الآن عن بديل لقواعد اللعب المالي النظيف، بأن يضع حدا أقصى للرواتب، أو نسبة من الإيرادات، وقد يفرض ضرائب تصل إلى 70 بالمئة للأندية التي تخرق القواعد الجديدة".
 
وأنهى زيغلر: "قواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة لمحاربة الإنفاق الزائد ليست مثالية، ولكنها أفضل من قواعد اللعب المالي النظيف وتستحق التفكير، ومع ذلك، فإنها لن تكون عقبة أمام تلك الأندية التي لا يعترض المال طريقها".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout