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تقارير: رحيل قريب لمبابي عن سان جرمان.. ونيمار يرشح بديلا

24
AUGUST
2021
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أشارت تقارير فرنسية إلى أن نادي باريس سان جرمان قد يوافق على رحيل نجمه كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
 
ولا يزال كيليان مبابي يرفض تمديد تعاقده مع باريس سان جرمان، قبل أقل من عام على انتهاء عقده الساري.
 
ونقلت صحيفة "آس" عن محطة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، أن مبابي رفض كل عروض تمديد التعاقد المقدمة له من قبل النادي الباريسي، وآخرها لمدة 5 سنوات مع إمكانية إضافة موسم آخر، وهو ما أرجعته إلى رغبة اللاعب في الرحيل واللعب في صفوف فريق ريال مدريد.
 
ودفع رفض اللاعب الفرنسي الشاب الإدارة للتفكير في بيعه والاستفادة المادية منه بدلا من رحيله مجانا بنهاية الموسم الجاري، خاصة بعد أن وصلت مفاوضات التجديد إلى طريق مسدود، حسب ما أكدته تقارير المحطة الفرنسية.
 
وقالت المحطة إن باريس سان جرمان حدد اسم البرازيلي ريتشاليسون مهاجم إيفرتون الإنجليزي كبديل لمبابي في حال انتهى الأمر برحيل مبابي قبل نهاية الميركاتو الصيفي، وهو اللاعب الذي تم ترشيحه من قبل نجم الفريق نيمار دا سيلفا، بعد تألقه في منافسات دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة والتي أقيمت في طوكيو.
 
وأكدت التقارير الفرنسية، أن إدارة نادي باريس سان جرمان لم تتلق بعد أي عرض رسمي من ريال مدريد لضم النجم الفرنسي الشاب، وأن العرض الرسمي الواحد الذي تم إرساله كان من أحد أندية الدوري الإنجليزي.
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