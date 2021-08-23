living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بطولات الاتحاد اللبناني للمبارزة: 4 ذهب للمون لاسال و3 لعينطورة وواحدة للتعاضد

23
AUGUST
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لقب الرجال لأنطوني الشويري والسيدات لريتا ابو جودة

نظّم الاتحاد اللبناني للمبارزة  ثماني بطولات  ضمن روزنامة بطولاته للعام الجاري   في قصر الرياضة بنادي المون لا سال- عين سعادة بمشاركة أندية المون لاسال، البرج عينطورة ، التعاضد، الجمهور، القلب الأقدس وفريق الجيش اللبناني بحضور رئيس الاتحاد جهاد سلامة والأمين العام  الدكتور عماد نحاس وعضو الاتحاد اميل كرم (رئيس لجنة البطولات)  وجمهور من الاهالي ومشجعي اللعبة.
النتائج الفنية
وجاءت النتائج الفنية  على الشكل التالي:
في فئة سيف المبارزة للصيصان - إناث ( ١١ سنة وما دون)، فازت لاعبة نادي المون لاسال اليكسيا ابو خالد  على لاعبة نادي عينطورة ليانا منيمنة ٦-٢ واحرزت اللقب.وفي ما يلي الترتيب النهائي:
١- اليكسيا ابوخالد (المون لاسال)
٢- ليانا منيمنة (البرج عينطورة)
٣- اندريا ابو عراج (المون لاسال)
٣- اندريا حلوي (البرج عينطورة)
 
وفي فئة سلاح الشيش لفئة البراعم ( ١٣ سنة وما دون) فاز لاعب نادي المون لاسال شربل الجلبوط على لاعب نادي البرج عينطورة لويس ديب  ٨-٧  في المباراة النهائية.وفي ما يلي الترتيب النهائي:
١- شربل الجلبوط (المون لاسال)
٢- لويس ديب ( البرج عينطورة)
٣- راي داوود (البرج عينطورة)
٣- محمد حبال (التعاضد)
 
وفي فئة سلاح الشيش البراعم -اناث (١٣ سنة وما دون)، فازت لاعبة نادي المون لاسال اليكسيا ابو خالد على لاعبة نادي البرج عينطورة كلوي الخازن ٨-٣  في المباراة النهائية.وفي ما يلي الترتيب النهائي:
١- اليكسيا ابو خالد (المون لاسال)
٢- كلوي الخازن (البرج عينطورة)
٣- اندريا ابو عراج (المون لا سال)
 
وفي فئة سيف المبارزة البراعم-اناث (١٣ سنة وما دون) فازت لاعبة نادي المون لاسال اليكسيا ابو خالد على زميلتها في النادي اندريا ابو عراج ٨-٧.وفي ما يلي الترتيب النهائي:
١-  اليكسيا ابو خالد (المون لاسال)
٢-  اندريا ابو عراج (المون لاسال)
٣- كلوي الخازن (البرج عينطورة)
٣- اندريا حلوي (البرج عينطورة)
 
وفي سلاح الشيش للاحداث - ذكور (١٥ سنة وما دون) فاز لاعب نادي البرج عينطورة أنطوني جو الخوري على زميله هادي دكاش ١٠- ٩  وحاز على لقب بطولة لبنان.وفي ما يلي الترتيب النهائي:
١- أنطوني جو الخوري (البرج عينطورة)
٢- هادي دكاش (البرج عينطورة)
٣- الياس الجلبوط (المون لاسال)
٣- شربل صليبا (المون لاسال)
 
وفي فئة سيف المبارزة للشبلات، فازت لاعبة البرج عينطورة  كلوي ديب على لاعبة المون لاسال تيا ابو عراج ١٥- ١١ في المباراة النهائية.وفي ما يلي الترتيب النهائي:
١- كلوي ديب (البرج عينطورة)
٢- تيا ابو عراج (المون لاسال)
٣- لين داوود (البرج عينطورة)
٣- ميا منيمنة (البرج عينطورة)
 
وعند السيدات وفي سلاح الشيش -الفئة العامة، حافظت لاعبة نادي التعاضد ريتا ابو جودة على لقبها بعد فوزها على لاعبة المون لاسال ناي سلامة ١٥- ٥.وفي ما يلي الترتيب النهائي:
١- ريتا ابو جودة (التعاضد)
٢- ناي سلامة (المون لاسال)
٣- تيا ابوعراج (المون لاسال)
٣- ماري جو ابو جودة (المون لاسال)
 
اما في فئة سيف المبارزة للرجال- الفئة العامة، فاز ببطولة لبنان لاعب البرج عينطورة أنطوني الشويري بفوزه على لاعب فريق الجيش محمد حمزة ١٥-١٢:
١- أنطوني الشويري (البرج عينطورة)
٢- محمد حمزة (الجيش اللبناني)
٣- رودي اسبر (الجيش اللبناني)
٣- مارك الراعي (البرج عينطورة)
 
وفي المحصّلة النهائية،حصد نادي المون لاسال على  ٤ القاب والبرج عينطورة على ٣ القاب والتعاضد على لقب واحد .
وحصد نادي  المون لا سال على ١٣ ميدالية (٤ ذهب و ٣ فضة و ٦ برونز) ونادي البرج عينطورة على ١٤ ميدالية  ( ٣ ذهب، ٥ فضة . ٦ برونز)،  و نادي التعاضد  على ميداليتين (١ ذهب و ١ برونز) و الجيش اللبناني على ميداليتين  (١ فضة و ١ برونز).
اشرف على المباريات رئيس اللجنة الفنية امين صندوق الاتحاد زياد ابو عراج وطاقم حكام برئاسة رئيس لجنة الحكام العميد المتقاعد عضو الشرف  الدكتور  ميشال يوسف والحكمان  الدوليان كلودين رزق وزياد الجلبوط والحكمان الاتحاديان انطوان العنيسي واميل كرم.
و شارك متطوعوجمعية "أوديسي في" المساعدة في التنظيم.
وفي النهاية وزع رئيس الاتحاد جهاد سلامة وعضو الاتحاد اميل كرم والعضو الشرف العميد المتقاعد  الدكتور  ميشال يوسف و الرئيس الفخري للاتحاد رئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط زياد الشويري و العضو الفخري المدرب سهيل سعد الكؤوس والميداليات والشهادات التقديرية على الفائزين والفائزات.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout