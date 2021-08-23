بطولات الاتحاد اللبناني للمبارزة: 4 ذهب للمون لاسال و3 لعينطورة وواحدة للتعاضد

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لقب الرجال لأنطوني الشويري والسيدات لريتا ابو جودة





نظّم الاتحاد اللبناني للمبارزة ثماني بطولات ضمن روزنامة بطولاته للعام الجاري في قصر الرياضة بنادي المون لا سال- عين سعادة بمشاركة أندية المون لاسال، البرج عينطورة ، التعاضد، الجمهور، القلب الأقدس وفريق الجيش اللبناني بحضور رئيس الاتحاد جهاد سلامة والأمين العام الدكتور عماد نحاس وعضو الاتحاد اميل كرم (رئيس لجنة البطولات) وجمهور من الاهالي ومشجعي اللعبة.

النتائج الفنية

وجاءت النتائج الفنية على الشكل التالي:

في فئة سيف المبارزة للصيصان - إناث ( ١١ سنة وما دون)، فازت لاعبة نادي المون لاسال اليكسيا ابو خالد على لاعبة نادي عينطورة ليانا منيمنة ٦-٢ واحرزت اللقب.وفي ما يلي الترتيب النهائي:

١- اليكسيا ابوخالد (المون لاسال)

٢- ليانا منيمنة (البرج عينطورة)

٣- اندريا ابو عراج (المون لاسال)

٣- اندريا حلوي (البرج عينطورة)

وفي فئة سلاح الشيش لفئة البراعم ( ١٣ سنة وما دون) فاز لاعب نادي المون لاسال شربل الجلبوط على لاعب نادي البرج عينطورة لويس ديب ٨-٧ في المباراة النهائية.وفي ما يلي الترتيب النهائي:

١- شربل الجلبوط (المون لاسال)

٢- لويس ديب ( البرج عينطورة)

٣- راي داوود (البرج عينطورة)

٣- محمد حبال (التعاضد)

وفي فئة سلاح الشيش البراعم -اناث (١٣ سنة وما دون)، فازت لاعبة نادي المون لاسال اليكسيا ابو خالد على لاعبة نادي البرج عينطورة كلوي الخازن ٨-٣ في المباراة النهائية.وفي ما يلي الترتيب النهائي:

١- اليكسيا ابو خالد (المون لاسال)

٢- كلوي الخازن (البرج عينطورة)

٣- اندريا ابو عراج (المون لا سال)

وفي فئة سيف المبارزة البراعم-اناث (١٣ سنة وما دون) فازت لاعبة نادي المون لاسال اليكسيا ابو خالد على زميلتها في النادي اندريا ابو عراج ٨-٧.وفي ما يلي الترتيب النهائي:

١- اليكسيا ابو خالد (المون لاسال)

٢- اندريا ابو عراج (المون لاسال)

٣- كلوي الخازن (البرج عينطورة)

٣- اندريا حلوي (البرج عينطورة)

وفي سلاح الشيش للاحداث - ذكور (١٥ سنة وما دون) فاز لاعب نادي البرج عينطورة أنطوني جو الخوري على زميله هادي دكاش ١٠- ٩ وحاز على لقب بطولة لبنان.وفي ما يلي الترتيب النهائي:

١- أنطوني جو الخوري (البرج عينطورة)

٢- هادي دكاش (البرج عينطورة)

٣- الياس الجلبوط (المون لاسال)

٣- شربل صليبا (المون لاسال)

وفي فئة سيف المبارزة للشبلات، فازت لاعبة البرج عينطورة كلوي ديب على لاعبة المون لاسال تيا ابو عراج ١٥- ١١ في المباراة النهائية.وفي ما يلي الترتيب النهائي:

١- كلوي ديب (البرج عينطورة)

٢- تيا ابو عراج (المون لاسال)

٣- لين داوود (البرج عينطورة)

٣- ميا منيمنة (البرج عينطورة)

وعند السيدات وفي سلاح الشيش -الفئة العامة، حافظت لاعبة نادي التعاضد ريتا ابو جودة على لقبها بعد فوزها على لاعبة المون لاسال ناي سلامة ١٥- ٥.وفي ما يلي الترتيب النهائي:

١- ريتا ابو جودة (التعاضد)

٢- ناي سلامة (المون لاسال)

٣- تيا ابوعراج (المون لاسال)

٣- ماري جو ابو جودة (المون لاسال)

اما في فئة سيف المبارزة للرجال- الفئة العامة، فاز ببطولة لبنان لاعب البرج عينطورة أنطوني الشويري بفوزه على لاعب فريق الجيش محمد حمزة ١٥-١٢:

١- أنطوني الشويري (البرج عينطورة)

٢- محمد حمزة (الجيش اللبناني)

٣- رودي اسبر (الجيش اللبناني)

٣- مارك الراعي (البرج عينطورة)

وفي المحصّلة النهائية،حصد نادي المون لاسال على ٤ القاب والبرج عينطورة على ٣ القاب والتعاضد على لقب واحد .

وحصد نادي المون لا سال على ١٣ ميدالية (٤ ذهب و ٣ فضة و ٦ برونز) ونادي البرج عينطورة على ١٤ ميدالية ( ٣ ذهب، ٥ فضة . ٦ برونز)، و نادي التعاضد على ميداليتين (١ ذهب و ١ برونز) و الجيش اللبناني على ميداليتين (١ فضة و ١ برونز).

اشرف على المباريات رئيس اللجنة الفنية امين صندوق الاتحاد زياد ابو عراج وطاقم حكام برئاسة رئيس لجنة الحكام العميد المتقاعد عضو الشرف الدكتور ميشال يوسف والحكمان الدوليان كلودين رزق وزياد الجلبوط والحكمان الاتحاديان انطوان العنيسي واميل كرم.

و شارك متطوعوجمعية "أوديسي في" المساعدة في التنظيم.

وفي النهاية وزع رئيس الاتحاد جهاد سلامة وعضو الاتحاد اميل كرم والعضو الشرف العميد المتقاعد الدكتور ميشال يوسف و الرئيس الفخري للاتحاد رئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط زياد الشويري و العضو الفخري المدرب سهيل سعد الكؤوس والميداليات والشهادات التقديرية على الفائزين والفائزات.