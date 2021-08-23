ندوة تعريفية عن تنظيم وادارة سباق الدراجات

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نظّم مركز الدراجة العربية التابع للاتحاد العربي للدراجات الهوائية والذي يترأسهما الشيخ فيصل بن حميد القاسمي ،وعلى مدى يومين ، ندوة تعريفية "عن بُعد" عبر تطبيق "زوم"بعنوان "تنظيم وادارة سباق الدراجات" قدّمها رئيس الاتحاد اللبناني للدراجات فاتشيه زادوريان واشرف عليها المستشار اسماعيل سالم الحوسني الامين العام للاتحاد العربي للدراجات ومدير عام المركز.ونسقها فنيًا محمد فادي كلش سكرتير المركز.

حضر هذه الندوة 40 مشاركاً من الجنسين يمثلون عشرة اتحادات وطنية عربية كما تابعها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حوالي (500) متابع . شارك من لبنان نائب الرئيس الاتحاد اللبناني للدراجات قيصر سلوم ، الامين السر العام الاتحاد اللبناني للدراجات اردا زيتونليان ، رئيس نادي "ماونت سبورتس كفردبيان" جان زغيب ورئيس النادي اللبناني للدراجات علي نورالدين .

وخلال الندوة جرى استعراض عدد من المحاور ومن بينها المنظم والشركاء والتحضيرات لإقامة السباقات والجوانب الفنية لإدارة السباقات والدليل الفني للمسابقات .

ويأتي تنظيم هذه الندوة استكمالًا للبرامج التي طرحها واعتمدها ونظمها المركز منذ نشأته في الأول من شهر كانون الثاني الفائت حيث سبق له تنظيم ندوات في أنواع مختلفة من الدراجات ك"التريال" والـ"بي ام اكس" وال"سيكلو كروس" ويعمل خلال المرحلة المقبلة على الاعداد لتنظيم باقي برامجه المعتمدة للعام الجاري .